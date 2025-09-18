Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, συνελήφθη απογευματινές ώρες της 17-9-2025 στην περιοχή της Καλλιθέας, 28χρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας για επικίνδυνη οδήγηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο συλληφθείς κατελήφθη από αστυνομικούς των ΟΕΠΤΑ να κινείται επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου στην Καλλιθέα με δίκυκλη μοτοσικλέτα, πραγματοποιώντας αλλεπάλληλους και επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στα υπόλοιπα οχήματα. Στη συνέχεια πραγματοποίησε επικίνδυνο ελιγμό εντυπωσιασμού «σούζα» για απόσταση περίπου 350 μέτρων, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 28χρονος οδηγούσε χωρίς να έχει άδεια οδήγησης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.