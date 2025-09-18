Τις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων μηνός Οκτωβρίου έδωσε στη δημοσιότητα ο e-ΕΦΚΑ, δίνοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων συνταξιούχων. Οι πληρωμές, όπως κάθε μήνα, θα πραγματοποιηθούν σε δύο δόσεις, με διαχωρισμό μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών, ενώ το χρονοδιάγραμμα καλύπτει τόσο τις κύριες όσο και τις επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες:

– Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

– Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.