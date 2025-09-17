Πολλά είναι τα σημεία αναφοράς αυτών των πρώτων ημερών του Μανόλο Χιμένεθ στον Άρη.

Το πιο σημαντικό είναι φυσικά οι νίκες και το απόγευμα της Τετάρτης… ζευγάρωσε το «διπλό» στο Περιστέρι με το 0-1 επί του Παναιτωλικού.

Είναι η πρώτη αντίδραση της ομάδας στην αλλαγή προπονητή, ο οποίος δεν διστάζει τα… ταράζει τα λιμνάζοντα νερά της ενδεκάδας στα πρώτα τού ματς στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο.

Σε μία περίοδο που υπάρχει προσπάθεια αποσυμπίεσης και αναζήτηση ηρεμίας, ο Χιμένεθ δεν δίστασε να κάνει οκτώ αλλαγές στην πρεμιέρα του Κυπέλλου, παρουσιάζοντας ακόμη μία ενδεκάδα που αποκλείεται να δουν ξανά οι φίλοι του Άρη.

Νινγκ με Βοριαζίδη και Ράτσιτς στα χαφ. Σίστο βασικό μετά από επτά μήνες και τον Μισεουί σέντερ φορ… Άκρως ριζοσπαστικές επιλογές αλλά και… κοχονάτες για τον Χιμένεθ, ο οποίος κάνει πράξη τις δεσμεύσεις του για ευκαιρίες και στέλνει παράλληλα μήνυμα ότι όλοι υπολογίζονται και όλοι θα έχουν ρόλο στο ροτέισον που καταρτίζει σταδιακά.

Αυτές οι αλλαγές, βέβαια, συνετέλεσαν σε ένα πολύ βαρετό παιχνίδι, μαζί με εκείνες του Πετράκη. Πολύ λίγα πράγματα στο Αγρίνιο, μετρημένες καλές στιγμές και ένα ματς που πήγαινε… σβηστά για το 0-0, ελέω και της ζέστης την οποία σωστά επεσήμανε ο Χιμένεθ. Δεν γίνεται να παίζουν οι ομάδες σε τέτοιες θερμοκρασίες για τηλεοπτικούς λόγους.

Ηταν ένα ματς το οποίο φάνηκε από νωρίς ότι θα κρινόταν στις στιγμές. Ο Άρης δεν εκμεταλλεύτηκε όσες είχε μέχρι το φινάλε και θα έχανε μία μεγάλη ευκαιρία, ειδικά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα με τον ΠΑΟΚ στη Λιβαδειά. Η επιμονή του, όμως, ως το τέλος για να ένα γκολ απέδωσε καρπούς με το κερδισμένο πέναλτι του Μορόν και το 0-1 που ήταν κάτι σαν… buzzer beater.

Ένα ματς το οποίο ο Χιμένεθ πήγε safe από πλευράς τακτικής και δίχως ρίσκα. Πρωτίστως, δεν ήθελε να το χάσει και φάνηκε. Έδωσε ευκαιρίες, ξεκούρασε παίκτες αλλά δεν άφησε την ομάδα στη μοίρα του πρώτου μέρους και για αυτό έριξε μετά το 45′ κάποια από τα βαριά χαρτιά του. Για να του δώσουν το κάτι παραπάνω μπροστά. Οπως και έγινε.

Το ματς στο Αγρίνιο ήταν το δεύτερο πιο δύσκολο για τον Άρη στη διαδικασία της League Phase, μετά από αυτό κόντρα στον ΠΑΟΚ τον επόμενο Δεκέμβριο.. Μετά τον διασυρμό του τελευταίου στη Λιβαδειά, ο Άρης χρειάζεται νίκες με Μαρκό, Αιγάλεω και μπορεί να πάει για δύο αποτελέσματα στο ντέρμπι με τον «Δικέφαλο», ώστε να περάσει απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Πάντα με την προϋπόθεση ότι κάποια ομάδα πλην των υπολοίπων «μεγάλων» δεν θα κάνει το απόλυτο. Για αυτό και το «διπλό» στο Αγρίνιο έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από την προφανή.