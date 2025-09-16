Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν όταν έσπασε το καλώδιο ενός τελεφερίκ πάνω από το ψηλότερο βουνό στη Ρωσία.

Το ατύχημα συνέβη στις 12 Σεπτεμβρίου στις πλαγιές του όρους Ελμπρούς, στη Δημοκρατία της Καμπαρντίνο-Μπαλκαρία στον βόρειο Καύκασο, όπου 37 άνθρωποι επέβαιναν στο τελεφερίκ.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι κρεμαστές καρέκλες έπεσαν σε βράχους την ώρα που οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να είναι δεμένοι σε αυτές. Εννέα άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα, ενώ τρεις άνθρωποι πέθαναν επί τόπου.

Πλάνα από το συμβάν στη Ρωσία:

Μετά από το τραγικό αυτό περιστατικό, μια ομάδα 25 τουριστών έμεινε εγκλωβισμένη στο βουνό χωρίς τα σακίδιά τους ή τα ζεστά ρούχα τους, τα οποία παρέμειναν στις καμπίνες.

Αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα σε κρύα καταφύγια.

Το συγκεκριμένο τελεφερίκ, της εταιρείας MKD Elbrus, αποτελούσε το τελικό τμήμα μιας γραμμής της σοβιετικής εποχής που μετέφερε τουρίστες και ορειβάτες σε μια περιοχή βάσης περίπου 12.140 πόδια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η Ερευνητική Επιτροπή της χώρας, η οποία διερευνά σοβαρά εγκλήματα στη Ρωσία, ξεκίνησε ποινική έρευνα για παραβιάσεις ασφαλείας μετά από το αυτό θανατηφόρο περιστατικό.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο επικεφαλής επί των τεχνικών ζητημάτων της MKD Elbrus συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα. Δεν έχει γίνει σαφές εάν αντιμετωπίζουν κατηγορίες.