Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παρακολούθησε την Τρίτη τις στρατιωτικές ασκήσεις «Zapad 2025», εμφανιζόμενος με στρατιωτική στολή.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι ασκήσεις έχουν ως στόχο την προετοιμασία για την άμυνα του «Ενωσιακού Κράτους» Ρωσίας–Λευκορωσίας.

Στις ασκήσεις συμμετείχαν περίπου 50.000 στρατιώτες σε ρωσικό έδαφος και 7.000 στο έδαφος της Λευκορωσίας.