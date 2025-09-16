Όσοι απουσιάσουν χωρίς σοβαρό λόγο, θα έχουν καταγεγραμμένες απουσίες χωρίς δυνατότητα δικαιολόγησης.
Δημοφιλή
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Απόπειρα χειραγώγησης πίσω από τη στοχοποίηση του εισαγγελέα εφετών για τα Τέμπη
Η Ένωση καταγγέλλει τη διαπόμπευση του εισαγγελέα Λάμπρου Τσόγκα
Αντίο Αμόρ! Πέθανε ο σκύλος – σύμβολο στη μεγάλη φωτιά στο Μάτι
Με βαθιά συγκίνηση και αγάπη, εθελοντές και πολίτες στο Ηράκλειο πληροφορήθηκαν την απώλεια του Αμόρ — του γλυκού, ιδιαίτερου σκυλάκου που κατάφερε να ξεφύγει από τη σκληρή μοίρα ενός ανάπηρου αδέσποτου και να ζήσει μια ζωή γεμάτη αξιοπρέπεια, ταξίδια και αγάπη. Ο Αμόρ πέρασε μήνες στο κυνοκομείο Ηρακλείου, με ένα ακρωτηριασμένο πόδι ύστερα από τροχαίο. […]
Θεσσαλονίκη: 20χρονη κατήγγειλε τον σύντροφό της για βιασμό σε δωμάτιο ξενοδοχείου
Συνελήφθη στην περιοχή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, 26χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό και παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών. Όπως κατήγγειλε η 20χρονη, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής κι ενώ βρισκόταν με τον 26χρονο σε ξενοδοχείο, κατά την τέλεση γενετήσιων πράξεων, εκείνος έγινε βίαιος παρά τη θέλησή της, προκαλώντας […]
«Βόμβα» ρύπανσης στα Καμένα Βούρλα: Καταγγελίες για λύματα που χύνονται στη θάλασσα
Οι καταγγελίες για τη μόλυνση της θάλασσας από λύματα στα Καμένα Βούρλα πολλαπλασιάζονται. Όπως μετέδωσε το MEGA, σύμφωνα με την αυτοψία που διενεργήθηκε από τους επιθεωρητές και ελεγκτές του υπουργείου Περιβάλλοντος, η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στα Καμένα Βούρλα υπολειτουργεί, έχοντας ως αποτέλεσμα την ρύπανση του περιβάλλοντος. Όπως καταγγέλλεται, τα λύματα δεν επεξεργάζονται σωστά και καταλήγουν […]
Δύο επιχειρήσεις διάσωσης με συνολικά 109 αλλοδαπούς νότια της Γαύδου
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πραγματοποιήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης 109 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα σκάφος της δύναμης FRONTEX εντόπισε και διέσωσε 69 άτομα τα οποία επέβαιναν σε λέμβο. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια […]