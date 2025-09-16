Η πρώτη αργία του σχολικού έτους πλησιάζει και φέρνει μαζί της μια μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές να απομακρυνθούν από τα θρανία και να συμμετάσχουν σε μια ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, την ευγενή άμιλλα και την ομαδικότητα.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2025, η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού θα μετατρέψει τα σχολεία σε αθλητικά κέντρα, με διάφορες δραστηριότητες που προάγουν τη σωματική άσκηση.

Αν και δεν θα πραγματοποιηθούν κανονικά μαθήματα, οι μαθητές πρέπει να προσέλθουν κανονικά στο σχολείο και να συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.