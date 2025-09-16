Στην τελική ευθεία μπαίνει η ηλεκτρονική τιμολόγηση, φέρνοντας αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών. Η υποχρεωτική πλέον έκδοση τιμολογίων μέσω πιστοποιημένων παρόχων συνδέεται απευθείας με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, δημιουργώντας νέο τοπίο για την αγορά.

Η μετάβαση θα γίνει βάσει χρονοδιαγραμμάτων, με όσους προχωρήσουν έγκαιρα στην υιοθέτηση του συστήματος, έως και δύο μήνες πριν από την επίσημη ημερομηνία, να εξασφαλίζουν σημαντικά φορολογικά κίνητρα. Η εφαρμογή θα γίνει σε δύο φάσεις. Αρχικά εντάσσονται οι επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 200.000 ευρώ και στη συνέχεια οι μικρότερες.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί έναν ακόμη ψηφιακό όπλο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και των πλαστών ή εικονικών τιμολογίων που προκαλούν σημαντικές απώλειες στις εισπράξεις ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι πολλαπλά. Το νέο σύστημα θα παρέχει άμεση και ποιοτική πληροφόρηση στη myDATA, επιτρέποντας τον ταχύτερο εντοπισμό περιπτώσεων μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και συμβάλλοντας στην καταπολέμηση κυκλικών μορφών απάτης. Παράλληλα, ενισχύεται η διαφάνεια στις συναλλαγές.

Σημαντική είναι και η μείωση λαθών στη διαβίβαση δεδομένων, περιορίζοντας το διοικητικό βάρος για επιχειρήσεις και ΑΑΔΕ. Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ, που διευκολύνουν τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Η διαδικασία είναι απλή. Οι επιχειρήσεις αποστέλλουν τα στοιχεία συναλλαγών σε έναν από τους πιστοποιημένους παρόχους. Ο πάροχος εκδίδει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, το οποίο αποστέλλεται στον εκδότη και τον παραλήπτη και παράλληλα διαβιβάζεται σε πραγματικό χρόνο στη myDATA. Έτσι, η ΑΑΔΕ αποκτά πλήρη εικόνα για τις συναλλαγές και τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Τα φορο-μπόνους

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν νωρίτερα στο νέο καθεστώς θα έχουν πρόσθετα φορολογικά οφέλη. Ειδικότερα:

Η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό 100% και

Τα παραπάνω κίνητρα παρέχονται στις επιχειρήσεις για δαπάνες που διενεργούνται από το φορολογικό έτος 2025, εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση για τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω υπηρεσιών παρόχου για την ηλεκτρονική έκδοση στοιχείων ή της εφαρμογής έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών της ΑΑΔΕ το αργότερο δύο μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης.