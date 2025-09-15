Σάλο έχουν προκαλέσει οι πρόσφατες δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, δημιουργώντας αναστάτωση τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην αντιπολίτευση. Ο υπουργός Υγείας, σε μια προσπάθεια να υπερασπιστεί το Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξέφρασε έντονες αμφιβολίες για το Δικαστήριο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως πρόκειται για «ένα δικαστήριο που δεν το αναγνωρίζει ούτε το Ισραήλ ούτε οι ΗΠΑ» και συμπλήρωσε ότι και ο ίδιος «με δυσκολία το αναγνωρίζει».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, όταν ρωτήθηκε εάν «πολύ κακώς το αναγνωρίζει η χώρα», απάντησε: «Ναι πολύ κακώς. Αυτά πια τα δικαστήρια παίζουν πολιτική δεν κάνουν δικαιοσύνη».

Η θέση της Ελλάδας για το ΔΠΔ

Αξίζει να επισημανθεί πως η Ελλάδα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, όντας από τα πρώτα κράτη που υπέγραψαν το Καταστατικό της Ρώμης στις 18 Ιουλίου 1998. Έκτοτε, συμμετέχει ενεργά στη Συνέλευση των Κρατών-Μελών του ΔΠΔ και έχει συνυπογράψει κοινές δηλώσεις υπέρ της ανεξαρτησίας και της ακεραιότητας του θεσμού.

Το ΔΠΔ δεν έχει στόχο να αντικαταστήσει τα εθνικά δικαστήρια αλλά λειτουργεί επικουρικά. Μπορεί να ασκήσει δικαιοδοσία μόνον όταν ένα κράτος δεν είναι σε θέση ή αρνείται να ερευνήσει ή να διώξει εγκλήματα εντός της αρμοδιότητάς του, όπως η γενοκτονία, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα εγκλήματα πολέμου και το έγκλημα της επίθεσης.

Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Άμεση και έντονη ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος, κάλεσε σε δημόσια αποδοκιμασία των δηλώσεων, αναφέροντας ότι «η σημερινή κυνική δήλωση του κ. Άδωνι Γεωργιάδη εκθέτει τη χώρα διεθνώς και προσβάλλει όχι μόνο την εθνική αλλά και τη διεθνή έννομη τάξη». Πρόσθεσε επίσης πως η δήλωση «δεν είναι απλώς ακόμη μια ντροπιαστική διατύπωση που απάδει προς την ιδιότητα υπουργού μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας, αλλά αποτελεί τη φυσική συνέχεια και κλιμάκωση της συνολικής στάσης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα της εθνοκάθαρσης και των εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα (…)».

Ακόμη πιο αιχμηρός ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, που με επίσημη ανακοίνωσή του ζήτησε την απομάκρυνση του Άδωνι Γεωργιάδη από την κυβέρνηση. «Είναι αυτή η θέση της ελληνικής κυβέρνησης; Είναι αυτή η θέση του Πρωθυπουργού; Είναι αυτή η θέση της ΝΔ; Παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ στρέφεται κατά του Διεθνούς Δικαστηρίου;», αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματος.

Και συνεχίζει: «Ο κ. Γεωργιάδης, ο προ εικοσαετίας επικριτής του Ισραήλ ως βουλευτής του ΛΑΟΣ, σήμερα είναι πιο φανατικός και πιο σκληρός από τον IDF και τον Νετανιάχου. Τι μένει σταθερό σε αυτή τη διαδρομή; Ο φανατισμός, η χυδαιότητα και η τοξικότητα».

Η απάντηση της κυβέρνησης

Ερωτηθείς για το ζήτημα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προσπάθησε να μειώσει τη σημασία των δηλώσεων, χωρίς όμως να τις αποκηρύξει.

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υιοθετεί τη διαχρονική εθνική θέση. Αναγνωρίζουμε το δικαστήριο της Χάγης και ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι το αναγνωρίζει. Εξέφρασε έναν προβληματισμό όπως έχει δικαίωμα, αλλά ήταν προσεκτικός. Δεν εξέφρασε άλλη θέση από αυτή της κυβέρνησης, εξέφρασε ένα προβληματισμό για ορισμένες αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (…)», δήλωσε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Συμπλήρωσε τέλος ότι «η κυβέρνηση έχει τη θέση που έχει. Ένα μέλος του υπουργικού συμβουλίου, στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου, εκφράζει κάποιους προβληματισμούς (…)».