Ένα πόρισμα «καταπέλτης» για το κορυφαίο «γαλάζιο» στέλεχος Πόπη Σεμερτζίδου, καθώς και μια σειρά κατασχέσεων βρίσκονται σε εξέλιξη, με την περιουσία της να δεσμεύεται στο πλαίσιο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αποφάσισε την κατάσχεση πολυτελών αυτοκινήτων, ακινήτων και τραπεζικών λογαριασμών του πρώην στελέχους της ΝΔ που ερευνάται για παράνομες επιδοτήσεις.

Μεταξύ των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται:

Μία Ferrari

Μία Porsche

Επιπλέον 30 αυτοκίνητα που είχαν ενοικιαστεί και εκμεταλλεύονταν εμπορικά

11 ακίνητα, όπως αγροτεμάχια και οικόπεδα

Η ίδια και ο σύντροφός της υποστηρίζουν πως όλα τα χρήματα που έλαβαν είναι νόμιμα.

«Μας έμπλεξαν & γίναμε στόχος»

Μιλώντας αποκλειστικά στο MEGA και το Live News, η Πόπη Σεμερτζίδου δήλωσε:

«Τώρα ενημερώθηκα από εσάς για τη δέσμευση των περιουσιακών. Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους. Δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι πουθενά και γίναμε στόχος νούμερο ένα. Το καταλαβαίνετε αυτό, ότι δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι, απλά μας έμπλεξαν και γίναμε στόχος από παντού. Δεν είμαστε από τους εμπλεκόμενους με το 1,7 εκατομμύρια που τους κατασχέσανε τα χρήματα, δεν είχαμε δικαστεί, αυτοί που δικάστηκαν και βγήκανε δικά μας ονόματα που δεν είχαμε πουθενά εμπλοκή».

«Δεν μπορώ να το καταλάβω. Με συγχωρείτε για τον τόνο μου, δεν μου φταίτε εσείς, αλλά έχω αγανακτήσει και το χειρότερο είναι αυτούς τους γονείς μας δεν τους σκέφτεται κανείς; Μου κάνει τρομερή εντύπωση, τι να σας πω δεν ξέρω. Εγώ τώρα παρέδιδα αυτοκίνητα και με παίρνουν τα κανάλια και λέει σας δεσμεύσαν τα αυτοκίνητα. Εντάξει, ό,τι πείτε ρε παιδιά, τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή; Νοίκιαζα αυτοκίνητα, τώρα δεν έδωσα, παρέδωσα αυτοκίνητο, δεν ξέρω», κατέληξε.

Διαβιβάστηκε το πόρισμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με επικεφαλής τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, που αφορά τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει ήδη διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε εξονυχιστικούς ελέγχους για την πολιτευτή και πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Πόπη Σεμερτζίδου, σχετικά με παράνομες επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβε η οικογένειά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με εντολή του προέδρου της Αρχής, δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, καθώς τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι τα χρήματα δεν διατέθηκαν για παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς, για τους οποίους και ελήφθησαν.

Συνολικά, τέσσερα άτομα που ελέγχονται φέρεται να έχουν εισπράξει από το 2019 έως το 2024 παράνομες επιδοτήσεις συνολικού ύψους 2,6 εκατ. ευρώ.