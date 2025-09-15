Η Hyundai κατέγραψε πάνω από 88.000 ταξινομήσεις στις ΗΠΑ τον Αύγουστο, +12% σε σχέση με πέρσι. Ο πρόεδρος της Hyundai Motor North America, Randy Parker, μίλησε για «εξαιρετικό μήνα» και για πορεία προς «την καλύτερη χρονιά» της μάρκας.

Τα SUV/crossover έκαναν το παιχνίδι. Το Tucson 2025 (ανανεωμένη εμφάνιση, καλύτερο infotainment) πούλησε >17.900 μονάδες—αν και -19% YoY. Palisade και Elantra πέρασαν καθεμία τις 15.000 (Palisade +39%, Elantra +6%), ενώ το Santa Fe ανέβηκε +26% με 12.840 πωλήσεις.

Το Ioniq 5 εκτοξεύτηκε +61% YoY με >7.700 τον Αύγουστο και +65% στο έτος. Το Ioniq 6 ανέβηκε +30% (λίγο πάνω από 1.000), ενώ το ολοκαίνουργιο Ioniq 9 (MY2026) ξεκίνησε δυνατά, επίσης με >1.000 τον Αύγουστο.

Στο οκτάμηνο, η Hyundai μετρά >607.000 οχήματα (από 548.003 πέρσι την ίδια περίοδο)—διψήφια άνοδος. Αντίθετα, το υδρογονοκίνητο Nexo FCEV… εξαφανισμένο: 2 μονάδες φέτος έναντι 87 πέρσι ως τώρα. Λογικό: πωλείται μόνο στην Καλιφόρνια, όπου συγκεντρώνεται σχεδόν όλη η υποδομή υδρογόνου.

Η Genesis έκανε ρεκόρ Αυγούστου με 7.925 (+7%), με μπροστάρη το GV70 2026 (3.210). Η Kia σημείωσε τον καλύτερο Αύγουστο στην ιστορία της: >83.000 (+10,4%). Κορυφαίο μοντέλο το Sportage (>18.000, YTD κοντά στις 120.000), με Telluride, Carnival και το ηλεκτρικό EV9 σε ανοδική πορεία.

Παρά την πίεση στα πορτοφόλια, Hyundai–Genesis–Kia κερδίζουν με επιθετική τιμολόγηση, πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό σε κάθε έκδοση και από τις πιο γενναιόδωρες εγγυήσεις κινητήρα/κιβωτίου στη βιομηχανία. Η αξιοπιστία έχει κατά καιρούς ανάμεικτες κριτικές, αλλά το value-for-money και οι εγγυήσεις «κλειδώνουν» πελάτες. Αν οι τιμές συνεχίσουν να ανεβαίνουν, μένει να φανεί αν ο ρυθμός αυτός θα διατηρηθεί—προς το παρόν, το momentum είναι ξεκάθαρα υπέρ των Κορεατών.