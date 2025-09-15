Με το σύνθημα «Στην Ευρώπη, για την Ευρώπη», η Changan πραγματοποιεί το επίσημο ευρωπαϊκό της ντεμπούτο στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο Μόναχο (IAA Mobility 2025), παρουσιάζοντας δύο νέα, αμιγώς ηλεκτρικά SUV: τα Deepal S05 και Deepal S07. Με αυτά τα δύο μοντέλα, η Changan σηματοδοτεί την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά, προσφέροντας σύγχρονες τεχνολογίες, δυναμικό σχεδιασμό και υψηλή αποδοτικότητα.

Η στρατηγική της επέκταση βασίζεται σε προϊόντα προσαρμοσμένα στις προτιμήσεις και ανάγκες των Ευρωπαίων πελατών, σε ευρωπαϊκά κέντρα σχεδιασμού και ανάπτυξης, σε ένα ισχυρό δίκτυο πωλήσεων και εξυπηρέτησης με επίκεντρο τον πελάτη.

Η Changan επεκτείνει ραγδαία την παρουσία της στην Ευρώπη. Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία λειτουργεί επί του παρόντος 86 σημεία πωλήσεων και εξυπηρέτησης σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες. Μέχρι το τέλος του 2025, η Changan σχεδιάζει να εισέλθει σε δέκα ακόμη ευρωπαϊκές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας και της Ισπανίας.

«Ο στόχος μας είναι σαφής», αναφέρει ο Ethan Yin, Executive Deputy General Manager of Changan Europe. «Θέλουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πελατών με προϊόντα υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους. Για να το πετύχουμε αυτό, κάνουμε μακροπρόθεσμες επενδύσεις στο σχεδιασμό, την τεχνολογία, το προσωπικό και τις συνεργασίες μας».

Στην Ευρώπη, το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Changan θα περιλαμβάνει τόσο ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία όσο και ηλεκτροκίνητα οχήματα όπως plug-in υβριδικά. Τα πρώτα ηλεκτρικά οχήματα είναι το Changan Deepal S07 κατηγορίας D- SUV και το Changan Deepal S05 κατηγορίας C-SUV, το οποίο γιόρτασε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο στην IAA Mobility στο Μόναχο.Το Deepal S07 κέρδισε το βραβείο Red Dot Design Award και απέσπασε την κορυφαία βαθμολογία των πέντε αστέρων στις δοκιμές πρόσκρουσης Euro NCAP.

Στην IAA Mobility 2025 ανακοινώθηκαν οι τιμές των μοντέλων Deepal SO5 και SO7 για την Ευρώπη οι οποίες θα είναι 39.000€ και 45.000€ αντίστοιχα.

Μέχρι το τέλος του 2027, η Changan θα λανσάρει οκτώ επιπλέον μοντέλα στην Ευρώπη.

Στην Ελλάδα η Changan εκπροσωπείται από τον Όμιλο Βασιλάκη και θα ξεκινήσει αρχές Οκτωβρίου. Το πρώτο σημείο πώλησης θα είναι στο Χαλάνδρι, Κηφισίας 292 και μέχρι το τέλος του έτους θα υπάρχουν συνολικά έξι Εκθέσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης και Λάρισα.