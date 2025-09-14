Η διοίκηση του Παναθηναϊκού εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχη ύστερα από το τελευταίο στραβοπάτημα της ομάδας στο πρωτάθλημα, με το ενδεχόμενο άμεσων αλλαγών να παραμένει ανοιχτό, είτε στο προπονητικό τιμ, είτε στο οργανόγραμμα του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Ο Βιτόρια δεν νιώθει πια σίγουρος για τη θέση του στον πάγκο, καθώς θεωρείται ο κύριος υπεύθυνος για το απογοητευτικό ξεκίνημα στη Super League. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις και για τον τεχνικό διευθυντή, Γιάννη Παπαδημητρίου, που είχε την ευθύνη του μεταγραφικού σχεδιασμού.

Σενάρια για «ηλεκτροσόκ» μέσω αποχώρησης βασικού στελέχους κυκλοφορούν έντονα, με τις επόμενες μέρες να αναμένονται καθοριστικές.