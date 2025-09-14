Ανακοίνωση εξέδωσε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι ενώ υπάρχουν ερωτήσεις που απαιτούν τεκμηρίωση για να απαντηθούν πειστικά, κάποιες απαντώνται μονολεκτικά και είναι κρίσιμες για την αξιοπιστία. Στην ερώτηση σχετικά με το κόστος των χθεσινών μέτρων που ανακοίνωσε ο κ. Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέφυγε να δώσει συγκεκριμένο αριθμό και μίλησε επί αρκετά λεπτά χωρίς ουσιαστική απάντηση. Παρόμοια ήταν η στάση του σε ερωτήσεις για τη μείωση του ΦΠΑ αλλά και για το «καλάθι» μέτρων που παρουσίασε.

Αντίθετα, σχολίασε, ότι «ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα μια γενναία φορολογική μεταρρύθμιση με σαφή κοστολόγηση, ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ», τονίζοντας ότι οι εξαγγελίες χωρίς σαφή αναφορά στα απαιτούμενα έσοδα παραμένουν «προγράμματα Θεσσαλονίκης» που απλώς… πρασινίζουν.

Η ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη:

Πράγματι, υπάρχουν ερωτήσεις που δεν μπορεί κανείς να απαντήσει σε λίγα δευτερόλεπτα, εάν θέλει να είναι πειστικός, γιατί πολύ απλά απαιτείται τεκμηρίωση.

Υπάρχουν, όμως και ερωτήσεις, στις οποίες η απάντηση είναι μονολεκτική, εάν θες κάποια στιγμή να σε πάρουν στα σοβαρά.

Αξίζει τον κόπο να δει κανείς τον τρόπο που απάντησε στη σημερινή συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην πολύ απλή, αλλά κομβική ερώτηση: «πόσο κοστίζουν τα μέτρα που ανακοινώσατε χθες;».

Ο κ. Ανδρουλάκης, αντί να πει έναν αριθμό, μιλούσε για αρκετά λεπτά και, αφού μας ταξίδεψε μέχρι και στο 2009, απλώς δεν απάντησε. Με παρόμοιο τρόπο (δεν) απάντησε και σε ανάλογη ερώτηση για τη μείωση του ΦΠΑ που εξήγγειλε χθες, όπως και σε κάθε σχετικό ερώτημα κοστολόγησης του πλουσιοπάροχου «καλαθιού» του.

Αντιθέτως, πριν από μία εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε μια γενναία φορολογική μεταρρύθμιση, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι κοστίζει 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η χώρα πλήρωσε ακριβά τα προγράμματα που γράφτηκαν «στο πόδι» και πολύ πιο ακριβά τους πολιτικούς που μιλούσαν στον αέρα. Εξαγγελίες χωρίς σαφή κοστολόγηση και, αντιστοίχως, χωρίς ρητή αναφορά των μέτρων από τα οποία θα προκύψουν τα αναγκαία έσοδα για τη χρηματοδότηση αυτών των εξαγγελιών, είναι ένα ακόμα «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» που απλώς… πρασίνισε.