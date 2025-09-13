Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα αυτή την εβδομάδα για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) μετά το 2027: περισσότερος προϋπολογισμός, λιγότερη γραφειοκρατία και μια πραγματικά ανεξάρτητη πολιτική, αφιερωμένη αποκλειστικά στον αγροτικό τομέα. Με ψήφισμα που εγκρίθηκε στην ολομέλεια με 393 ψήφους υπέρ, 145 κατά και 123 αποχές, οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι η ΚΑΠ δεν πρέπει να ενταχθεί σε άλλα χρηματοδοτικά πλαίσια ούτε να χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη για σκοπούς πέραν της γεωργίας.

Βασική προτεραιότητα παραμένουν οι άμεσες ενισχύσεις στο εισόδημα όλων των ενεργών και επαγγελματιών αγροτών, με ένα μοντέλο που θα βασίζεται στην έκταση. Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι η αγροτική ανάπτυξη πρέπει να στηρίζεται ανεξάρτητα από τις πολιτικές συνοχής της ΕΕ.

Σημαντική θέση στο ψήφισμα κατέχει η μείωση των διοικητικών βαρών: η γραφειοκρατία που ταλαιπωρεί τους παραγωγούς πρέπει να περιοριστεί δραστικά, ώστε το κέντρο βάρους να πέσει στην παραγωγή και όχι στα έγγραφα. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων, η αυτοπιστοποίηση και η δημιουργία ενός ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος αναφοράς, αντί για πολύπλοκους και συχνά εξαντλητικούς ελέγχους.

Η Ευρωβουλή ζητά επίσης να παραμείνουν τα οικολογικά σχήματα εθελοντικά, αλλά πάντα με οικονομικό αντάλλαγμα για τους αγρότες που τα εφαρμόζουν. Σημειώνεται ότι τα ήδη υπάρχοντα αγροτικά πρότυπα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όταν τίθενται απαιτήσεις για τη διατήρηση της γης σε καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.

Εξίσου έντονη είναι η έκκληση για πρόσβαση όλων των παραγωγών σε καινοτόμες και ψηφιακές λύσεις, που θα στηρίζουν τη βιώσιμη γεωργία, θα αυξάνουν τα εισοδήματά τους και θα μειώνουν τον φόρτο εργασίας. Στο ψήφισμα γίνεται αναφορά και σε ανάγκες μακροπρόθεσμων επενδύσεων, ιδίως στη διαχείριση νερού, την αποθήκευση, την κατανομή του, αλλά και στις τεχνολογίες καθαρισμού και ανακύκλωσης λυμάτων.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην ανάδειξη των νέων αγροτών. Η Ευρωβουλή υπενθυμίζει ότι η ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού είναι καθοριστικής σημασίας για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας, με νέες γενιές που θα φέρουν καινοτομία και θα κρατήσουν ζωντανές τις αγροτικές κοινότητες.

Όπως υπογράμμισε η εισηγήτρια της έκθεσης, ευρωβουλεύτρια του ΕΛΚ Κάρμεν Κρέσπο Ντίας: «Παλεύουμε για το δίκαιο μέλλον που αξίζει ο ευρωπαϊκός αγροτικός τομέας. Θέλουμε μια αυθεντικά κοινή αγροτική πολιτική που θα ενισχύει την επισιτιστική αλυσίδα, θα στηρίζει τις ζωντανές αγροτικές κοινωνίες και θα δίνει δύναμη στους παραγωγούς μέσα από την καινοτομία, το γενεαλογικό διάδοχο και τις δίκαιες συνθήκες της αγοράς».