Ο Dexter Morgan δεν ήταν ποτέ ένας απλός τηλεοπτικός ήρωας. Ήταν πάντοτε μια βαθιά αντίφαση: την ημέρα αναλυτής εγκλημάτων αίματος στο αστυνομικό τμήμα του Μαϊάμι και τη νύχτα ένας κατά συρροή δολοφόνος που ακολουθούσε έναν αυστηρό κώδικα, εξοντώνοντας μόνο εγκληματίες που είχαν διαφύγει από τη δικαιοσύνη.

Από το 2006 έως το 2013, ο Michael C. Hall ενσάρκωσε με τρομακτική ακρίβεια αυτόν τον διχασμό, δημιουργώντας έναν αντιφατικό χαρακτήρα που λάτρεψαν εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Τώρα, μέσα από το Dexter: Resurrección, το νέο κεφάλαιο που παρουσιάζει η SkyShowtime, ο σκοτεινός ήρωας ανασταίνεται για να συνεχίσει μια ιστορία γεμάτη ηθικά διλήμματα, οικογενειακές πληγές και αδυσώπητη ένταση.

Η σειρά ξεκινά σχεδόν αμέσως μετά το τέλος του Dexter: New Blood, εκεί όπου ο ίδιος βρέθηκε αιμόφυρτος, έχοντας δεχτεί μια σφαίρα από τον ίδιο του τον γιο, τον Harrison. Όταν ξυπνά από το κώμα, συνειδητοποιεί πως ο γιος του έχει εξαφανιστεί. Έτσι ξεκινά ένα νέο ταξίδι, αυτή τη φορά στη Νέα Υόρκη, όχι μόνο για να τον βρει, αλλά για να τον καταλάβει – ίσως και να τον σώσει. Το ερώτημα όμως είναι πιο βαθύ: σε ποιον βαθμό η βία είναι κληρονομική, ένα φορτίο DNA, και σε ποιον αποτελεί μια ελεύθερη, τρομακτική επιλογή; Εκεί παίζεται το νέο δραματικό παιχνίδι της σειράς, καθώς οι δύο ήρωες αλληλεπιδρούν στη μεγαλύτερη και πιο σκληρή σκηνή του κόσμου: την πολύβουη μητρόπολη που δεν συγχωρεί εύκολα.

Στην αναγέννηση αυτή μπαίνουν δύο πρόσωπα-έκπληξη, δύο μεγάλες ερμηνείες που χαρίζουν νέα ενέργεια στο σενάριο. Ο Πίτερ Ντίνκλατζ, που το τηλεοπτικό κοινό δεν ξέχασε ποτέ ως τον Τίριον Λάννιστερ στο Game of Thrones, μεταμορφώνεται στον Λίον Πρέιτερ, έναν εκατομμυριούχο με ύποπτη αδυναμία στους κατά συρροή δολοφόνους. Ο Prater δεν σκοτώνει, αλλά λατρεύει εκείνους που το κάνουν. Αγοράζει σιωπές, κινεί νήματα στο σκοτάδι και στήνει σκηνικά χάους σαν ένας περίεργος συλλέκτης που βλέπει τον Dexter ως πολύτιμο έκθεμα στη μακάβρια συλλογή του. Δίπλα του στέκεται η Ούμα Θέρμαν στο ρόλο της Τσάρλι, μιας πρώην στρατιωτικού που λειτουργεί ως σωματοφύλακας, στρατηγός και αθόρυβη δύναμη επιβολής. Αν ο Prater είναι το μυαλό, η Charley είναι το ακριβές και αμείλικτο μαχαίρι.

Η νέα σειρά δεν απομακρύνεται από το DNA που έκανε τον Dexter μοναδικό: ένα πάντρεμα αστυνομικής πλοκής με ηθικά διλήμματα για το τι σημαίνει δικαιοσύνη, τι είναι αληθινή ενοχή και τι κληροδοτείται από γονιό σε παιδί. Το μεγαλύτερο σοκ για τον θεατή δεν είναι η επιστροφή του Dexter, αλλά το γεγονός ότι αυτός δεν έχει αλλάξει στην ουσία του: παραμένει ο ίδιος ελεγχόμενος ψυχοπαθής, μόνο που τώρα βλέπει τον γιο του ως μια προέκταση του εαυτού του – και ίσως ως το μεγαλύτερο πείραμα της ζωής του.

Το Dexter: Resurrección δεν υπόσχεται εύκολες συγκινήσεις αλλά αναβιώνει όλη την ταυτότητα του franchise: σκοτεινή ατμόσφαιρα, σφιχτό σενάριο και χαρακτήρες που κινούνται ανάμεσα στη λάμψη και τη σκιά. Είναι παράλληλα μια ιστορία πατρότητας και κληρονομιάς, ειπωμένη με τον πιο τρομακτικό αλλά και ανθρώπινο τρόπο. Και αν κάτι μένει ξεκάθαρο στον θεατή, είναι πως, ακόμη κι αν προσπάθησε να φύγει, ο Dexter είναι καταδικασμένος να μείνει για πάντα μαζί μας – γιατί τελικά, ίσως όλοι να χρειαζόμαστε λίγο από το σκοτάδι του για να ξαναθυμηθούμε το φως.