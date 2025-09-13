Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά άμεσα στην υλοποίηση περίπου 20 σημαντικών έργων, συνολικού προϋπολογισμού 41 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσαν οι καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου σε περιοχές της Αχαΐας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηλείας. Για τη χρηματοδότηση αυτών των έργων, δρομολογείται η κατάθεση προτάσεων προς το Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών 2021-2025, το οποίο ενισχύει τις υποδομές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της περιφερειακής επιτροπής, που παρουσιάστηκαν από το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η αποτύπωση των ζημιών μετά τις δασικές πυρκαγιές οδήγησε στην πρόβλεψη υλοποίησης:

10 έργων στην Αχαΐα , με προϋπολογισμό 20.450.000 ευρώ,

, με προϋπολογισμό 20.450.000 ευρώ, 6 έργων στην Αιτωλοακαρνανία , αξίας 16.500.000 ευρώ, και

, αξίας 16.500.000 ευρώ, και 3 έργων στην Ηλεία, ύψους 4.000.000 ευρώ.

Βασικός στόχος των παρεμβάσεων είναι η ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας κατά τη χειμερινή περίοδο και η αποκατάσταση κρίσιμων τμημάτων του οδικού δικτύου, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα πλημμυρών και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη κυκλοφορία.

Στοχευμένες παρεμβάσεις στην Αχαΐα

Για την περιοχή της Αχαΐας, προκρίνονται έργα αποκατάστασης σε κομβικά σημεία των Δήμων Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου. Ειδικότερα, επίκειται:

Αποκατάσταση ζημιών και καθαρισμός πρανών και της κοίτης του ποταμού Πείρου και των παραποτάμων στη Δυτική Αχαΐα,

Επισκευή της γέφυρας του ποταμού Πείρου,

Καθαρισμός και αποκατάσταση ρεμάτων στον Δήμο Πατρέων,

Αποκατάσταση τριών επαρχιακών οδών που διατρέχουν τους Δήμους Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας και,

Επισκευή του πυρόπληκτου τμήματος της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών – Πύργου, στην περιοχή Καμίνια του Δήμου Πατρέων.

Πολυσύνθετες ενέργειες στην Αιτωλοακαρνανία

Στην Αιτωλοακαρνανία, τα υπό εκτέλεση έργα αφορούν:

Επαναφορά του πυρόπληκτου τμήματος της εθνικής οδού Αμφιλοχίας – Βόνιτσας, στη θέση Παλιάμπελα,

Αποκατάσταση και ενίσχυση των αντιπλημμυρικών έργων στους ποταμούς Εύηνο και Αχελώο,

Καθαρισμό και αποκατάσταση του υδρογραφικού δικτύου, όπως ρέματα και τάφροι, σε περιοχές των Δήμων Ακτίου – Βόνιτσας και Μεσολογγίου, με έμφαση και στη βελτίωση της λειτουργίας υφιστάμενων φραγμάτων συγκράτησης φερτών υλικών, και,

Αποκατάσταση του πυρόπληκτου οδικού τμήματος της επαρχιακής οδού Βόνιτσας – Παλαίρου.

Κρίσιμες επεμβάσεις στην Ηλεία

Για την Ηλεία, αποφασίστηκε η υλοποίηση δύο βασικών έργων:

Αποκατάσταση των ζημιών σε υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα και εκτεταμένος καθαρισμός των κοίτων ποταμών, απομάκρυνση φερτών υλικών στον ποταμό Ενιπέα και παράλληλα ρέματα στους Δήμους Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας,

Επισκευή τάφρων και λοιπών τεχνικών έργων εγγειοβελτιώσεων, με εκτεταμένη απομάκρυνση προσχώσεων, στις ίδιες Δημοτικές Ενότητες.

Η υλοποίηση των παραπάνω παρεμβάσεων είναι κομβικής σημασίας για τη γρήγορη ανάκαμψη της Δυτικής Ελλάδας από τις συνέπειες των πυρκαγιών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών υποδομών ενόψει του χειμώνα.