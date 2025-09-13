Δημοφιλή
Νέο Renault Clio: Πιο δυναμικό και τεχνολογικά προηγμένο
Πιστοί οι Γάλλοι στη δημοφιλή κατηγορία των supermini με ένα Clio, πιο μοντέρνο, πιο αποδοτικό και με αναβαθμισμένη υβριδική τεχνολογία
Mini: Πέντε αστέρια στην ασφάλεια και στα κρας τεστ
Το 3-θυρο MINI Cooper επιτυγχάνει 83% στην προστασία επιβατών και 82% στην ασφάλεια παιδιών. Με 81% στην προστασία πεζών και 77% στα συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας
Το νέο ηλεκτρικό Nissan Micra κυκλοφορεί για πρώτη φορά στους δρόμους
Το νέο Nissan MICRA κάνει την πρώτη του εμφάνιση στους δρόμους του Ρότερνταμ, προσφέροντας πλήρως ηλεκτρική οδήγηση, αυτονομία έως 416 χλμ. και ταχεία φόρτιση έως 100kW. Το νέο MICRA συνδυάζει πρακτική ευελιξία για άνεση στην πόλη, και δυναμική, οδήγηση σε ταξίδια εκτός πόλης. Η πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, η χαμηλά τοποθετημένη μπαταρία και η άμεση […]
Mercedes: Ηλεκτρικό άλμα με τη νέα CLA 2026
Η Mercedes-Benz μπαίνει στη χρονιά του 2026 με μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές στη γκάμα της, εστιάζοντας σε νέα ηλεκτρικά μοντέλα
Επιβράδυνση στις παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων τον Αύγουστο
Οι πωλήσεις ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 15% τον Αύγουστο, ο χαμηλότερος ρυθμός από τον Ιανουάριο. Στην Κίνα η άνοδος ήταν μόλις 6%, αλλά εταιρείες όπως Geely, Xpeng και Nio πέτυχαν ρεκόρ πωλήσεων.