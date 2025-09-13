Παρά τις υψηλότερες πωλήσεις στην ιστορία της στις ΗΠΑ, η Mazda υπολογίζει ότι οι δασμοί θα της κοστίσουν περίπου 1,58 δισ. δολάρια για το οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο. Ακόμη και μετά τη μείωση των δασμών στα ιαπωνικά αυτοκίνητα από 27,5% σε 15%, το βάρος παραμένει μεγάλο. Για να περιορίσει τις απώλειες στο περίπου 1 δισ., η εταιρεία μειώνει τις εισαγωγές μικρότερων, λιγότερο κερδοφόρων μοντέλων και ενισχύει την παραγωγή στις ΗΠΑ. Ο CEO Μαζαχίρο Μόρο χαρακτήρισε αυτές τις κινήσεις «σκόπιμες προσαρμογές» ώστε η μάρκα να παραμείνει ανταγωνιστική.

Τα μικρότερα μοντέλα, όπως το Mazda3 και το CX-30, σημειώνουν κάθετη πτώση πωλήσεων (37% και 40% αντίστοιχα). Αντίθετα, τα μεγαλύτερα SUV όπως τα CX-70 και CX-90 αυξάνονται κατά 21% και 13%. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι το κέρδος ανά όχημα: τα μεγαλύτερα SUV προσφέρουν σχεδόν διπλάσιο περιθώριο κέρδους σε σχέση με τα μικρά. Η τάση αυτή δεν αφορά μόνο τη Mazda· συνολικά οι Αμερικανοί καταναλωτές στρέφονται στα SUV, ωθώντας πολλούς κατασκευαστές να προσαρμοστούν ανάλογα.

Η Mazda δεν είναι μόνη της. Honda, Subaru και Nissan αντιμετωπίζουν αντίστοιχες πιέσεις, ενώ οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές βρίσκονται σε ακόμη δυσμενέστερη θέση, με δασμούς στο 27,5%. Η Mercedes-Benz έχει ήδη αναφέρει απώλειες 420 εκατ. δολαρίων. Σε αυτό το πλαίσιο, η στρατηγική της Mazda να δώσει προτεραιότητα στα SUV και να ενισχύσει την τοπική παραγωγή φαίνεται να αποτελεί μια ισορροπημένη λύση για την επιβίωση και τη διατήρηση της κερδοφορίας.