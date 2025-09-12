Το Ατρόμητος–Άρης θα είναι από τα πιο ενδιαφέροντα ματς της επανέναρξης του πρωταθλήματος και ο λόγος είναι φυσικά ο Μανόλο Χιμένεθ.

Ο Ανδαλουσιανός είναι κεντρικό πρόσωπο στην… σκηνή της 3ης αγωνιστικής, στην επιστροφή του στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά από τέσσερα χρόνια. Αυτή τη φορά δεν το κάνει για την αγαπημένη του ΑΕΚ. Δεν θα χρειαστεί βέβαια καιρό για να συνηθίσει τα κιτρινόμαυρα του Άρη, τον οποίο καλείται από σήμερα να βγάλει από τη δύσκολη θέση στην οποία έχει βρεθεί με την έναρξη της σεζόν.

Η αποστολή του Χιμένεθ να είναι να συμμαζέψει μία ομάδα που απέτυχε παταγωδώς στην Ευρώπη, ξεκίνησε στραβά στο πρωτάθλημα και παράλληλα δεν δουλεύτηκε σωστά από τον προκάτοχό του. Δεν τα λες και λίγα…

Προφανώς το έργο του Χιμένεθ δεν είναι εύκολο. Προφανώς και χρειάζεται χρόνο. Δεν τον έχει όμως. Δεν υπάρχει αυτή η πίστωση χρόνου η οποία θα δινόταν σε έναν άλλον τεχνικό, με λιγότερες εμπειρίες και δίχως γνώση της ελληνικής πραγματικότητας.

Ο Άρης επέλεξε τον Χιμένεθ για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Είναι προπονητής ειδικών αποστολών, ξέρει το ελληνικό ποδόσφαιρο και είναι… μανούλα στο να παίρνει αποτελέσματα, για τα οποία είναι πάντα διατεθειμένος να θυσιάσει το θέαμα.

O πρώην τεχνικός της ΑΕΚ αντιλαμβάνεται ότι ήρθε για να… παραδώσει άμεσα αποτελέσματα, ξεκινώντας από την αυριανή αναμέτρηση με τον Ατρόμητο.

Δεν έχει σημασία η απόδοση του Άρη, δεν έχει σημασία η εικόνα του. Σημασία έχει να κερδίσει για να ρίξει τους τόνους, αποφεύγοντας παράλληλα ο Χιμένεθ να πέσει και αυτός θύμα πρόωρης κριτικής. Κι αυτός όμως «παίζει» με τα αποτελέσματα, ώστε να κερδίσει τον χρόνο και την ηρεμία που χρειάζεται για να φέρει σταδιακά την ομάδα εκεί που θέλει και μάλιστα έχοντας μπροστά του πέντε ματς σε δύο εβδομάδες. Δεν το λες και εύκολο το ξεκίνημά του.

Αυτές τις μέρες ο Χιμένεθ προσπάθησε να… διαβάσει το ρόστερ. Περισσότερο «αγόραζε», παρατηρώντας και βάζοντας τους δικούς του κανόνες στην καθημερινότητα του Αρη. Για αυτό και το αυριανό ματς δεν είναι εύκολο να φέρει την «ταυτότητά» του, παρά μόνο στο κομμάτι ότι θέλει έναν Άρη πιο compact και με πολύ λιγότερα ρίσκα από αυτά που έπαιρνε επί Ουζουνίδη. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας έριξε μεγάλο βάρος στο ανασταλτικό κομμάτι και κυρίως στο αμυντικό τρανζίσιον της ομάδας.

Στο Περιστέρι ξεκινάει μία σειρά πέντε αγώνων σε 14 μέρες. Εάν ο Χιμένεθ βγει αλώβητος με τα απαιτούμενα αποτελέσματα, θα μπορέσει να «πατήσει» πάνω σε αυτά για να στρώσει τον Άρη μακροπρόθεσμα.