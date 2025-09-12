Τη μικρότερη έκταση περιφέρειας της τελευταίας δεκαετίας κατέγραψε η λίμνη του Μόρνου, σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα που ανέλυσε η ομάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για λογαριασμό του Παρατηρητηρίου Τεχνητής Λίμνης Μόρνου.

Η δορυφορική εικόνα του Sentinel-2, η οποία ελήφθη στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, δείχνει πως η περιφέρεια της λίμνης φτάνει πλέον μόλις τα 8,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όταν τον Σεπτέμβριο του 2024 ήταν 11,4 και το 2023 είχε φτάσει τα 15,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τιμή που αντιστοιχεί και στον μέσο όρο των τελευταίων δέκα ετών.

Η συρρίκνωση αυτή συνοδεύεται από δραματική μείωση των αποθεμάτων του ταμιευτήρα. Σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ, από 328 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού τον Σεπτέμβριο του 2024, η λίμνη έχει πλέον μόλις 193 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, δηλαδή πτώση κατά 42% μέσα σε έναν χρόνο.

Λιγότερες βροχές και λιγότερο χιόνι

Οι βροχοπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή του Μόρνου παρακολουθούνται μέσω δύο μετεωρολογικών σταθμών της ομάδας ΜΕΤΕΟ – ένας στην κοινότητα Κονιάκου και ο άλλος στο φράγμα του Μόρνου. Τα δεδομένα τους επιβεβαιώνουν τη γενικότερη τάση μείωσης των υδατικών πόρων.

Παράλληλα, η χιονοκάλυψη τον χειμώνα του 2025 ήταν κατά 20% μειωμένη σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 2005–2024. Μάλιστα, κατά το 65% των ημερών του χειμώνα, η έκταση του χιονιού ήταν μικρότερη από το κανονικό, υποδεικνύοντας έναν ακόμα κρίσιμο παράγοντα που συνέβαλε στη μείωση των αποθεμάτων νερού.