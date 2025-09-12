Οδηγός στα Σεπόλια προσπάθησε να αρπάξει μια 9χρονη, την ώρα που πήγαινε στην παιδική χαρά, την έσυρε με το αυτοκίνητο της και εγκατέλειψε το σημείο.

Χτυπημένη στα πόδια, το πρόσωπο και τα χέρια, η μικρή προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ. «Μου είπε η κυρία: «Έλα λίγο πιο κοντά». Πήγα και με έπιασε. Με τράβηξε. Πάτησε γκάζι και με έσυρε στην άσφαλτο» δήλωσε η 9χρονη στο ρεπορτάζ του Star.

Ετρεξε ο πατέρας της

Ο μπαμπάς της, που ήταν λίγα μέτρα πιο κάτω, έτρεξε να δει τι έχει συμβεί. Εντόπισε το παιδί του γδαρμένο και μέσα στα αίματα. Η γυναίκα που οδηγούσε είχε ήδη χαθεί στα στενά.

«Ήμουν πιο κάτω. Με πήρε η γυναίκα μου τηλέφωνο και μου είπε: η μικρή είναι χτυπημένη. Έφτασα αμέσως και είδα το παιδί κάτω» είπε ο πατέρας της Λάουρας.

Με τραύματα στο κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια η 9χρονη

Η μικρή χρειάστηκε να περάσει όλο το βράδυ στο νοσοκομείο. Τα χτυπήματα στο κεφάλι ήταν τα πιο σοβαρά, ενώ στα χέρια και τα πόδια θα χρειαστούν μέρες για να κλείσουν οι πληγές.

«Η οδηγός εξαφανίστηκε με ένα ασημί Smart» δήλωσε επίσης ο πατέρας του κοριτσιού.

Η Αστυνομία έχει στα χέρια της βίντεο – ντοκουμέντο με το αυτοκίνητο και την οδηγό την ώρα που άρπαζε τη μικρή και «χτενίζει» την περιοχή, αφού κανείς δεν αποκλείει νέα επίθεση.