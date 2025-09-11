Η ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα, ο σύλλογος που προωθεί και ενθαρρύνει την αστική ποδηλασία, οργανώνει και συμμετέχει σε σε εκδηλώσεις με τη συνεργασία Δήμων της Αττικής.

Το «μενού» είναι πλούσιο και θα περιλαμβάνει ενημερώσεις σε σχολεία και σε πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής, ποδηλατικούς γύρους μέσα στις πόλεις, παρουσιάσεις βιβλίων για το

ποδήλατο, παρουσίαση και χρήση των κοινόχρηστων ποδηλάτων των δήμων, “ποδηλατογιορτές” κ.α..

Συγκεκριμένα:

17/9/2025 05:00 μμ. Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής δήμου Ηλιούπολης. Ενημέρωση μικρών και μεγάλων σε θέματα ασφαλούς μετακίνησης με το ποδήλατο. Συμβουλές κίνησης σε δημόσιους

δρόμους, τεχνικές συντήρησης ποδηλάτων και εξοπλισμού ασφαλείας.

20/9/2025 10:00 πμ. Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής δήμου Ηλιούπολης. Ενημέρωση μικρών και μεγάλων σε θέματα ασφαλούς μετακίνησης με το ποδήλατο. Συμβουλές κίνησης σε δημόσιους

δρόμους, τεχνικές συντήρησης ποδηλάτων και εξοπλισμού ασφαλείας.

21/9/2025 10:00 πμ. Ποδηλατικός γύρος δήμου Ηλιούπολης. Ένας γύρος για να πειστούν και οι πιο δύσπιστοι ότι ένας δήμος με ανηφόρες μπορεί να γίνει “ποδηλατικός’.

21/9/2024 11:00 πμ “Στα ίχνη του δικτύου”. Ποδηλατοδρομία στο μελλοντικό ποδηλατικό δίκτυο του δήμου Αθηναίων και στη συνέχεια, διαβούλευση με θέμα τη χάραξη και την επέκτασή του.

22/9/2025 06:30 μμ. Παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Με ποδηλατάκι γοργό γοργό κινούμαι στη γειτονιά και την ωφελώ» στην δημοτική βιβλιοθήκη του δήμου Ηλιούπολης.

25/9/2025 02:00 – 06:00μμ. Συμμετοχή του συλλόγου στα συμμετοχικά εργαστήρια του δήμου Αθηναίων σχετικά με τη βιωσιμότητα των πόλεων. Το ένα από τα τρία εργαστήρια αφορά

συγκεκριμένα την ποδηλατική μετακίνηση.

25/9/2025 05:00 μμ. Στήσιμο του περιπτέρου του συλλόγου στο 4ου Παιδικού Φεστιβάλ Κλασικού Αθλητισμού «Μεσόγεια», που θα διεξαχθεί στην πόλη των Σπάτων με τη συνεργασία του ΣΕΓΑΣ.

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό στάδιο Σπάτων. Στο φεστιβάλ αναμένεται να κινηθούν περίπου 10.000 άτομα.

26 & 27/9/2025 Στελέχωση του περιπτέρου του συλλόγου τις ώρες του φεστιβάλ, 09:00 – 14:00 και 17:00 – 20:00. Σκοπός μας είναι η ενημέρωση των επισκεπτών σε θέματα βιώσιμης,

ποδηλατικής, μετακίνησης και γενικότερα των σκοπών και των προσπαθειών του συλλόγου.

27/9/2025 05:00 μμ. Ποδηλατικός γύρος δήμου Σπάτων. Μια διαδρομή σχεδιασμένη να αναδείξει το ποδήλατο σε μια πόλη που είναι χτισμένη σε λόφους και όπως όλες, το έχει ανάγκη!

Στόχος όλων των δράσεων είναι η ανάπτυξη πολιτικών και στρατηγικών από την πλευρά των Δήμων για την προώθηση των ήπιων μορφών μετακίνησης όπως είναι το ποδήλατο.

Ευχόμαστε, όλοι οι δήμοι της χώρας να κάνουν δράσεις με στόχο τη βιώσιμη κινητικότητα και φυσικά το υπουργείο να ολοκληρώσει τη δημιουργία της Εθνικής Στρατηγικής για το Ποδήλατο.

H ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα ανεβάζει ρυθμούς. Συνεργαζόμαστε με δήμους και φορείς που έχουν όραμα, αλλά και πρόγραμμα, να δημιουργήσουν ασφαλείς, προσβάσιμες από όλους, ήσυχες,

καθαρές και εν τέλη βιώσιμες πόλεις.