Η παράκτια ζώνη της Χαλκίδας έχει μετατραπεί σε σημείο έντονης εγκληματικής δραστηριότητας, καθώς οργανωμένη σπείρα στοχεύει ερασιτέχνες ψαράδες που αφήνουν τα οχήματά τους σε απομονωμένα σημεία.

Οι δράστες επιλέγουν προσεκτικά περιοχές, όπου οι ιδιοκτήτες απομακρύνονται για να ψαρέψουν, εκμεταλλευόμενοι τη στιγμή που η προσοχή τους είναι στραμμένη στη θάλασσα. Η μεθοδικότητα και η υπομονή χαρακτηρίζουν τη δράση της ομάδας. Όπως αναφέρουν καταγγελίες, τα μέλη της σπείρας παραμένουν κρυμμένα μέσα σε φυλλωσιές ή περιμένουν μέσα σε δικά τους οχήματα με σβηστές μηχανές, παρακολουθώντας τις κινήσεις των ψαράδων. Μόλις βεβαιωθούν ότι το πεδίο είναι «καθαρό», προχωρούν στην επίθεση.

Όταν δεν μπορούν να αφαιρέσουν ολόκληρο το όχημα, οι δράστες προχωρούν σε διαρρήξεις, σπάζοντας τζάμια και αφαιρώντας γρήγορα αντικείμενα αξίας. Ανάμεσα στα πιο συνηθισμένα κλοπιμαία είναι τσάντες, κινητά τηλέφωνα και πορτοφόλια, τα οποία εντοπίζουν σε εμφανή σημεία μέσα στο αυτοκίνητο.

Στο επίκεντρο των περιστατικών βρίσκονται οι περιοχές της Δροσιάς και του Αγίου Στεφάνου. Στη Δροσιά, ιδιοκτήτης είδε το αυτοκίνητό του να απομακρύνεται μέσα σε λίγα λεπτά, παρότι βρισκόταν κοντά στο σημείο. Στον Άγιο Στέφανο, οι κάτοικοι κάνουν λόγο για αλλεπάλληλες περιπτώσεις θραύσης κρυστάλλων και σημαντικές υλικές ζημιές.

Οι κακοποιοί, σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν διστάζουν να προκαλέσουν φθορές ακόμη και για μικροποσά, αφαιρώντας κέρματα ή μικροαντικείμενα που βρίσκονται στη θέση του συνοδηγού ή στην κονσόλα του αυτοκινήτου. Η αστυνομία διερευνά τα περιστατικά, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την αφή αντικειμένων αξίας μέσα στα οχήματά τους.