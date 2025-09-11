Αύξηση των οργανικών θέσεων στα εφετεία ζητά με επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλώριδη η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ώστε μετά την ενοποίηση του πρώτου βαθμού, να διατηρηθεί η ισορροπία πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων και να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης τελεσίδικων αποφάσεων στην πολιτική και ποινική δικαιοσύνη.

Οι δικαστές αναγνωρίζουν ήδη ως θετικό βήμα εκ μέρους τους υπουργείου την αύξηση των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά 50 ,αλλά ζητούν να ολοκληρωθεί επί της ουσίας το εγχείρημα καθώς αυτό συνδέεται πρωτίστως με την βελτίωση στο ρυθμό έκδοσης αποφάσεων και εν τέλει θα έχει άμεση αντανάκλαση στους ίδιους τους πολίτες που όπως έχει δείξει η ιστορία πολλές φορές χρειάζεται να αναμένουν για πολλά χρόνια την έκδοση τελεσίδικων αποφάσεων .

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για το ζήτημα αυτό έχει ως εξής:

«Η ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας που ξεκίνησε την περσινή δικαστική χρονιά και θα ολοκληρωθεί το τρέχον έτος, θα αυξήσει κατά πολύ τον αριθμό των εκδικαζόμενων υποθέσεων στα Πρωτοδικεία. Το γεγονός αυτό το οποίο ήδη έχουμε επισημάνει σε παλαιότερα έγγραφά μας θα δημιουργήσει μία μεγάλη ανάγκη αύξησης των οργανικών θέσεων στα Εφετεία. Σε διαφορετική περίπτωση θα εκδίδονται συντομότερα οι υποθέσεις σε πρώτο βαθμό και θα καθυστερούν δυσανάλογα στον δεύτερο. Η ανάγκη αυτή καθίσταται εντονότερη εάν ληφθεί υπόψη ο σχεδιασμός για την δημιουργία ειδικού ποινικού τμήματος στο Εφετείο Αθηνών που θα απορροφήσει σημαντικό αριθμό δικαστών. Αναγνωρίσαμε ήδη ως θετικό βήμα την αύξηση των οργανικών θέσεων των Εφετών κατά 50 που έγινε με τον ν 5197/2025.

Θεωρούμε ωστόσο ότι με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους είναι επιβεβλημένη η περαιτέρω σημαντική ενίσχυση των Εφετείων με επιπλέον 40 θέσεις Εφετών και 15 Προέδρων Εφετών ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δικαστηρίων και να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης τελεσίδικων αποφάσεων στην πολιτική και ποινική δικαιοσύνη».