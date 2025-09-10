Τον Αύγουστο του 2024 έσκασε η είδηση, ότι οι Oasis θα ενωθούν ξανά για μια σειρά συναυλιών μετά από 16 χρόνια, προκαλώντας ένα μοναδικό κύμα ενθουσιασμού. Η επιστροφή της κορυφαίας βρετανικής μπάντας των τελευταίων δεκαετιών ήταν γεγονός και όχι φήμη.

Ταυτόχρονα, βέβαια, «γεννήθηκε» και ένα μέγαλο μουσικό ερώτημα: κατά πόσο θα στεκόταν αυτό το reunion και δεν θα ζούσαμε ένα παγκόσμιο συναυλιακό φιάσκο; Άλλωστε, είναι γνωστό ότι ο Λίαμ και ο Νόελ Γκάλαχερ είναι απρόβλεπτοι και οι πιθανότητες να πλακωθούν ξανά μεταξύ τους ήταν πολλές.

Ωστόσο, έως τώρα, τα πράγματα πάνε από το καλό στο καλύτερο για τους Oasis. Οι εμφανίσεις τους είναι ανάρπαστες και sold out, οι περισσότεροι αποθεώνουν τα live τους και το όλο κλίμα που έχει δημιουργηθεί φέρνει μνήμες και vibes 90s. Η επιτυχία είναι τόσο μεγάλη που ακόμη και διάσημες προσωπικότητες , κάνουν… ουρά για να τους απολαύσουν από κοντά.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο πατέρας του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ , ο οποίος βρέθηκε στη συναυλία τους στο Λος Άντζελες το βράδυ της Τρίτης και «φλέξαρε» την παρουσία του ανεβάζοντας μια selfie στα social media αγκαλιά με τη σύζυγό του Πρισίλα.

Οι σχολιαστές του διαδικτύου όμως που δεν κάνουν διακρίσεις σε πρόσωπα και φίρμες δεν άφησαν στο απυρόβλητο τον Ζάκερμπεργκ και τον βομβάρδισαν με επικριτικά σχόλια στην φωτογραφία του.

«Πες μας τρία τραγούδια τους», «δεν ήξερα ότι στα ρομπότ αρέσει η μουσική», «δεν είναι για σένα», «είναι τόσο ερπετό», «κάνει τα πάντα για να δείχνει άνθρωπος», «γιατί πίστευε ότι είναι cool να το ποστάρει αυτό;» ήταν μερικά από τα σχόλια που του χάρισαν, με τους περισσότερους να κατακεραυνώνουν την εικόνα.