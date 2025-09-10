Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τα κενά σε εκπαιδευτικούς στην νέα σχολική χρονιά, τις σχολικές υποδομές.

Αρχικά η κ. Ζαχαράκη μίλησε για τα κενά στους εκπαιδευτικούς.

«Θα είναι δύσκολο να μην έχεις μια χρονιά με κενά. Είναι σύνθετη άσκηση. Αν και έγιναν 10.000 διορισμοί, μπήκαν 5.600 εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης, 3.196 εκπαιδευτικοί στη ειδική αγωγή, καλύπτονται κατά προτεραιότητα τα σχολεία τα ειδικά. Είναι και 993 μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικές ομάδες στα κέντρα αξιολογήσεων. Οι αναπληρωτές που έλαβαν το SMS είναι 24.500 αλλά και ακόμα υπάρχουν ανάγκες. Από το 2019 και μετά έχουν γίνει 48.500 διορισμοί. Από το 2019 διορίστηκαν μόνιμοι εκπαιδευτικοί άνω των 48.000 συναδέλφων», είπε αρχικά.

Σε κάποια Περιφέρεια καλέσαμε 336 εκπαιδευτικούς. Την πρώτη μέρα που πήγαν πήραν άδεια οι 100, μόνιμοι. Για διάφορους λόγους όταν κάποιος μονιμοποιείται μπορεί να κάνει ενεργοποίηση μίας άδειάς του. Δεν θα πάει στο σχολείο για την περίοδο που του επιτρέπει η άδειά του. Εκείνη την στιγμή πρέπει να ενεργοποιηθεί αναπληρωτής. Στην 1η Σεπτεμβρίου ενεργοποιείται η καταγραφή των κενών. Θα προσπαθήσουμε φέτος η επόμενη φάση πρόσληψης αναπληρωτών να μην γίνει Οκτώβριο που συνήθως γίνεται, να γίνει μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου. Μία λύση για το στεγαστικό τρων εκπαιδευτικών είναι έπειτα από καλή συνεννόηση με τις τοπικές αρχές να βρεθούν λύσεις. Μπορεί να έχουμε 8.000 κενά αλλά να μην είναι μόνο σε ένα πράγμα μπορεί να είναι κενά σε κοιν. λειτουργούς ή για παράλληλη στήριξη. Έχουμε 150.000 εκπαιδευτικούς και στο σύνολο 180.000 μαζί με τους ιδιώτες εκπαιδευτικούς. Για την επόμενη χρονιά εξετάζουμε ένα ζήτημα να δοθεί βοήθημα στους αναπληρωτές και άλλους εκπαιδευτικούς που καλούνται ιδιαίτερα σε δυσπρόσιτες περιοχές», υπογράμμισε η κ. Ζαχαράκη.

Αναφορικά με τα σχολικά κτίρια και για το γεγονός ότι σε πολλές περιοχές οι μαθητές κάνουν μάθημα σε κοντέινερ η υπ. Παιδείας ανέφερε: «το στεγαστικό των σχολείων είναι μία από τις 3 βασικές προτεραιότητες που κοιτάζουμε. Και δεν είναι ψέμα. Είναι μία πολύ μεγάλη σύνθετη άσκηση που γίνεται και σε συνεργασία με το υπ. Υποδομών και μ την αυτοδιοίκηση και συγχρόνως και πράξεις που πρέπει να καταγραφούν. Την στιγμή που μιλάμε χτίζονται 17 νέα σχολεία μέσω των συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα μέσω ΣΔΙΤ στην κεντρική Μακεδονία. Πολλές φορές ενεργοποιούνται χρηματοδοτικά εργαλεία μέσα από τις Περιφέρειες και μέσα από τους Δήμους που παίρνουν χρηματοδοτήσεις από το υπ. Εσωτερικών αλλά συγχρόνως και με τα ΣΔΙΤ. Υπάρχουν προβλήματα ετών. Έχουν βαφτεί και ανακαινιστεί 431 σχολεία με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Γίνεται προσπάθεια με χτίσιμο νέων σχολείων, πράγματι έχουμε πολλές ανάγκες».

Για τα ΚΕΔΑΣΥ (Κέντρο διεπιστημονικής αξιολόγησης – συμβουλευτικής και υποστήριξης):

«Έχει μεγάλη εκκρεμότητα λόγω του μεγάλου όγκου αιτημάτων. Ένα από τα θέματα είναι το στεγαστικό, το ζήτημα μαθησιακών αναγκών των παιδιών θα είναι ένα βασικό θέμα το οποίο δεν θα αντιμετωπίσει η τωρινή υπουργός Παιδείας αλλά και όλοι οι επόμενοι. Για αρχή έχουμε αυξήσει τον πληθυσμό, τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί. Συστήσαμε οργανικές θέσεις. Θα γίνει ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα αιτήματα για να τα παρακολουθούμε πιο εύκολα και να είναι πιο εύκολη η διαδικασία», υπογράμμισε η κ. Ζαχαράκη.

Η κ. Ζαχαράκη τοποθετήθηκε για το εθνικό απολυτήριο.

«Ήδη έχουμε κάνει μία πρώτη συζήτηση για το εθνικό απολυτήριο, και η αλήθεια είναι ότι πολλά κόμματα συναντήθηκαν στο ότι το λύκειο δεν θα πρέπει να είναι πια μόνο προθάλαμος για τις πανελλαδικές. Η 3η λυκείου να είναι κενή για τις πανελλαδικές γιατί είναι η προετοιμασία για να μπεις στο πανεπιστήμιο. Θέλαμε να μιλήσουμε για ένα δυνατό απολυτήριο, που σημαίνει ότι κάθε τάξη μετράει, που σημαίνει ότι όταν φτάσουμε στην δομή του οι προτάσεις είναι στο να μετράει ο βαθμός κάθε τάξης ξεχωριστά με διαβάθμιση από 1η έως 3η λυκείου. Και βέβαια το να μπορεί να βρεθεί ο τρόπος έτσι ώστε με τα νέα βιβλία, τις νέες παιδ. μεθόδους να ελπίσουμε ότι με ένα πιο δυνατό εθνικό απολυτήριο – όπου μέσα θα έχει και εάν κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας όπως και ένα πιστοποιητικό πληροφορικής. Δεν μιλάμε αυτή την στιγμή για κατάργηση των πανελλαδικών», σημείωσε.