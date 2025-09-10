Ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στη Μαγνησία, αυτή τη φορά στο Βελεστίνο, όπου ένας 19χρονος κράτησε όμηρο την 18χρονη πρώην σύντροφό του, την απείλησε με κουζινομάχαιρο λέγοντας πως θα τη σκοτώσει και της φώναζε «ψόφα».

Ο νεαρός οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Εισαγγελέα και από εκεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή, οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Όπως αναφέρει το gegonota.news, οι δύο νέοι που διατηρούσαν σχέση τα τελευταία δύο χρόνια με συχνούς καβγάδες και χωρισμούς, συναντήθηκαν το βράδυ της Κυριακής σε κοινή παρέα και κατέληξαν στο σπίτι του 19χρονου. Εκεί ξέσπασε έντονος καβγάς, με αποτέλεσμα γείτονες να καλέσουν την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος απειλούσε την κοπέλα με μαχαίρι, δεν την άφηνε να φύγει, της πήρε το κινητό τηλέφωνο, την έσπρωξε πάνω σε πόρτα και της φώναζε, ότι αν τον χωρίσει, θα καταλήξει εκείνη «στο χώμα» και εκείνος στην φυλακή. Ο 19χρονος στην απολογία του έπεσε σε αντιφάσεις, ισχυριζόμενος αρχικά ότι ήθελε να τακτοποιήσει το μαχαίρι, κατόπιν ότι δεν ήθελε να υπάρχουν αιχμηρά αντικείμενα στον πάγκο, ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε πως το χρησιμοποίησε, επειδή ήθελε να φάει.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 13 μηνών με αναστολή, προειδοποιώντας τον νεαρό να είναι πιο προσεκτικός με τα λεγόμενα και τις κινήσεις του την επόμενη φορά.