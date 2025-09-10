Διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9) στα Βασιλικά Φαρσάλων της Λάρισας, με αποτέλεσμα να ηχήσει το 112 στα κινητά των κατοίκων.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμειο Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 10, 2025

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμειο. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Λίγο αργότερα ήχησε και το 112 στα κινητά των κατοίκων, το οποίο τους ζητά σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.