Φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο επιχείρησης στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ το απόγευμα της Τρίτης 9/9, στη Μαγνησία.
Η φωτιά καίει σε βιομηχανικό χώρο επιχείρησης ενώ στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ. Στις 17:15 ήχησε το 112 λόγω των επικίνδυνων καπνών και προτρέπει τους κατοίκος να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. #Βελεστίνου της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας
‼️ Επικίνδυνοι καπνοί
‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.
Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki…
— 112 Greece (@112Greece) September 9, 2025
#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην ΒΙΠΕ Βόλου. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 9, 2025