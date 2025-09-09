Φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο επιχείρησης στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ το απόγευμα της Τρίτης 9/9, στη Μαγνησία.

Η φωτιά καίει σε βιομηχανικό χώρο επιχείρησης ενώ στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ. Στις 17:15 ήχησε το 112 λόγω των επικίνδυνων καπνών και προτρέπει τους κατοίκος να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. #Βελεστίνου της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας ‼️ Επικίνδυνοι καπνοί ‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) September 9, 2025