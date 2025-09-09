Φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο επιχείρησης στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ το απόγευμα της Τρίτης 9/9, στη Μαγνησία.

Η φωτιά καίει σε βιομηχανικό χώρο επιχείρησης ενώ στο σημείο επιχειρούν  22 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ. Στις 17:15 ήχησε το 112 λόγω των επικίνδυνων καπνών και προτρέπει τους κατοίκος να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και  παράθυρα.

