Αναστολές  και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών θα υπάρξουν την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που εξήγγειλε η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (Π.Ε.Π.Ε).

Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train  με τη συνδρομή και του σωματείου εργαζομένων, που παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας, θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια:

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ.                   ΑΦΙΞΗ.                     ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

Αθήνα.                           Θεσσαλονίκη.               50, 52

Θεσσαλονίκη.                 Αθήνα.                         55

Αλεξανδρούπολη.           Ορμένιο.                   1680

Ορμένιο.                   Αλεξανδρούπολη            1681

Θεσσαλονίκη.         Φλωρινα                           1733

Φλώρινα                    Θεσσαλονίκη                 1734

Θεσσαλονίκη.             Σέρρες.                       3632

Σέρρες                  Θεσσαλονίκη.                   3633

Παλαιοφάρσαλος.        Καλαμπάκα.            C1880, C1884, C1886,

Καλαμπάκα.               Παλαιοφάρσαλος.     C1885

Λειανοκλάδι.               Στυλίδα.                      C150, C152

Στυλίδα.                      Λειανοκλαδι.               C155

Τιθορέα.                       Στυλίδα.                     C454

Στυλίδα.                       Τιθορέα.                     C153, C159

‘Αγιος Ανδρέας.          Ρίο.                            12301, 12303, 12305, 12307, 12309, 13301, 13303

Ρίο.                ‘       Αγιος Ανδρέας.               12302, 12304, 12306, 12308, 13300, 13302, 13304

Καστελ/μπος.         Α. Βασίλειος.                 C6231, C6233, C6235, C6237, C6239, C6331, C6333

Α. Βασίλειος.           Καστελ/μπος.               C6332, C6234, C6236, C6238, C6330, C6332, C6334

‘Αγιος Ανδρέας        Καμίνια.                       12350, 12352, 12354, 12356

Καμίνια                    ‘Αγιος Ανδρέας.          12351,12353,12355,12357

Κιάτο                       Πάτρα.                          C8E, C14, C24E

Πάτρα.                    Κιάτο.                            C3E, C11E, C19E

Καμίνια.                 Κ. Αχαιά.                       C1350, C1352, C1354, C1356

Κ. Αχαιά                Καμίνια.                        C1351, C1353, C1355, C1357

Αεροδρόμιο         Α. Λιόσια                      2226, 2230, 2234, 2238, 2246

Α. Λιόσια              Αεροδρόμιο                 2227, 2231, 2235, 2239, 2247

Α. Λιόσια              Κορωπί (Κάντζα)        4200, 4204, 4208, 4212, 4232, 4236, 4240, 4244

Κορωπί (Κάντζα)  Α. Λιόσια                  4205, 4209, 4213, 4217, 4237, 4241, 4245, 4249

Πειραιάς                Αεροδρόμιο               1200, 1234

Αεροδρόμιο          Πειραιάς                     1203, 1237

Πειραιάς                Κιάτο                           1304,1316, 1324

Κιάτο                      Πειραιάς                     1309, 1321, 1329,

Αθήνα                    Χαλκίδα                      1546, 1554, 2534

Χαλκίδα                Αθήνα                          1531, 1551, 1557

Οινόη                    Χαλκίδα                       11530

Χαλκίδα               Οινόη                            2539

Θεσσαλονίκη      Λάρισα                         1593, 1597, 2591

Λάρισα                Θεσσαλονίκη               1590, 1594, 1598

Ολυμπία              Κατάκολο                     1381, 1385

Κατάκολο            Ολυμπία                       1382

Πύργος                Ολυμπία                       1380

Καστελόκαμπος Πανεπιστήμιο-Νοσοκομείο   C5231, C5233, C5235, C5237, C5239, C5331, C5333

*Τα δρομολόγια που φέρουν την ένδειξη C εκτελούνται με λεωφορείο.

