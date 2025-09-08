Δεν πρόλαβε να αγιοποιηθεί ο πρώτος άγιος της χιλιετίας και εκπρόσωπος της Gen Z για την Καθολική Εκκλησία, ο γεννημένος στην Βρετανία Κάρλο Ακούτις και εκτός από τον διαμοιρασμό λειψάνων του σε καθολικές εκκλησίες και ιδρύματα, κάποιοι άρχισαν της εμπορευματοποίησή του πουλώντας από τα… μαλλιά του μέχρι ομοιώματά του.

Ο 15χρονος ο οποίος πέθανε από λευχαιμία το 2006, αγιοποιήθηκε στην πρώτη τελετή αγιοποίησης του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, αφού το Βατικανό αναγνώρισε ότι ο Ακούτις έκανε δύο θαύματα μετά τον θάνατό του. Τώρα, προσκυνητές και πιστοί από όλο τον κόσμο συρρέουν στην Ασίζη, για να επισκεφθούν τον τάφο του και για να πάρουν λείψανα του νεαρού Αγίου. Ο Ακούτις αρχικά θάφτηκε στο νεκροταφείο της πόλης Τερνένγκο στην περιοχή του Πιεμόντε μετά τον θάνατό του στις 10 Οκτωβρίου 2006, πριν μεταφερθεί στο νεκροταφείο της Ασίζης τον Ιανουάριο του 2007.

Δώδεκα χρόνια αργότερα έγινε η εκταφή του και τα λείψανά του μεταφέρθηκαν στην Ασίζη, όπου σήμερα εκτίθεται σε έναν τάφο με γυάλινη επένδυση. Αλλά αν ο Ακούτις φαίνεται τέλεια διατηρημένος, αυτό οφείλεται στο ότι το πρόσωπό του καλύπτει μια μάσκα σιλικόνης που κατασκευάστηκε για να κρύψει σημάδια φθοράς. Τα χέρια του, τα οποία επίσης εκτίθενται, είναι καλυμμένα με μια μεμβράνη κεριού, για να διατηρηθούν. Η καρδιά του ωστόσο αφαιρέθηκε και τοποθετήθηκε σε μια χρυσή λειψανοθήκη, που μεταφέρθηκε στον Καθεδρικό Ναό του Σαν Ρουφίνο, ενώ κομμάτια από τα μαλλιά του και μέρη των οργάνων του φυλάχθηκαν ως κειμήλια για προσκύνημα.

Σύμφωνα με την καθολική παράδοση, τα κειμήλια «πρώτης κατηγορίας» -όπως κομμάτια από τα μαλλιά, τα οστά ή το αίμα του Αγίου- διανέμονται σε εκκλησίες και ιερά. Μάλιστα, πριν την αγιοποίησή του είχε ξεκινήσει η διαδικασία διαμοιρασμού κειμηλίων, με τον επικεφαλής του Λυκείου των Φραγκισκανών της Πάν τοβα στο Οχάιο των ΗΠΑ να κάνει αίτηση και να ταξιδεύει πριν από μία εβδομάδα στην Ασίζη για να παραλάβει πέντε τούφες από τα μαλλιά του Ακούνις.

Πουλάνε στο διαδίκτυο «κειμήλια» του νέου Αγίου

Ωστόσο, μετά την πολυαναμενόμενη αγιοποίηση του εφήβου, οι πιστοί ψάχνουν στο διαδίκτυο προκειμένου να αποκτήσουν ένα «κειμήλιο» πρώτης, δεύτερης ή τρίτης τάξης του Acutis. Ένα κειμήλιο «πρώτης τάξης» είναι ένα μέρος του σώματος του αγίου, ένα «δεύτερης τάξης» είναι κάτι που κατείχε και ένα «τρίτης τάξης» είναι κάτι που άγγιξε.

Διαδικτυακά καταστήματα που πωλούν αυτά τα κειμήλια και άλλα θρησκευτικά αντικείμενα, όπως το Etsy, έχουν εκθέσει κομμάτια με τιμές που κυμαίνονται από 90 λίρες έως σχεδόν 2.000 λίρες. Μια φωτογραφική έκθεση με «πραγματικά κολλημένα κειμήλια, τούφες μαλλιών, φθαρμένο κομμάτι υφάσματος και χειρόγραφο κομμάτι από τον Άγιο Κάρλο Ακούτις» πωλείται για 464 λίρες, ενώ μια άλλη «φωτογραφική έκθεση με κειμήλιο από τούφα μαλλιών του Κάρλο Ακούτις» πωλείται για 110 λίρες.

Εν τω μεταξύ, οι τιμές των ξύλινων αγαλμάτων του Αγίου στο Etsy και το HolyArt.com έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, φθάνοντας τις 1.700 έως 3.800 λίρες, από 15 έως 170 λίρες που κόστιζαν πριν την αγιοποίησή του. Νωρίτερα φέτος Ιταλοί εισαγγελείς άρχισαν να ερευνούν μια φερόμενη παράνομη αγορά λειψάνων του Ακούτις, μετά την φερόμενη πώληση μαλλιών του, που αγοράστηκαν online από έναν ανώνυμο χρήστη για έως και 2.000 ευρώ (1.675 λίρες).