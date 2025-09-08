Τραγικό τέλος βρήκε ένας 44χρονος άνδρας το απόγευμα της Κυριακής, στην περιοχή Γούρνες Τεμένους του Ηρακλείου, καθώς υπέστη αιφνίδιο θάνατο την ώρα που δειπνούσε, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για πνιγμό από τροφή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετά την ειδοποίηση για το περιστατικό. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και διασωστικού προσωπικού, ο 44χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, καταλήγοντας τελικά επί τόπου.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου

Όπως αναφέρουν οι τοπικές αρχές, «τα ακριβή αίτια του θανάτου του άνδρα θα προσδιοριστούν με τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής», η οποία αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Συγγενείς και φίλοι δηλώνουν συγκλονισμένοι από την απρόσμενη απώλεια, ενώ η τοπική κοινωνία είναι σε κατάσταση σοκ από το θλιβερό αυτό περιστατικό.