Η Porsche παρουσίασε τη νέα 911 Turbo S στο Μόναχο, με υβριδική τεχνολογία T-Hybrid, ισχύ 701 ίππων και κορυφαίες επιδόσεις που την καθιστούν την ισχυρότερη 911 παραγωγής μέχρι σήμερα. Η ανανεωμένη 911 Turbo S, διαθέσιμη σε coupe και cabriolet, ενσωματώνει το σύστημα T-Hybrid με δύο ηλεκτρικούς υπερσυμπιεστές καυσαερίων.

Ο συνδυασμός με τον κινητήρα βενζίνης αποδίδει 701 ίππους και 800 Nm ροπής, με μετάδοση μέσω αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων και τετρακίνηση. Η επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 2,4 δευτερόλεπτα, ενώ τα 200 χλμ./ώρα έρχονται σε μόλις 8,4 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα παραμένει στα 322 χλμ./ώρα, αλλά το γύρο στο Nürburgring η νέα Turbo S τον κατέγραψε σε 7:03.92, δηλαδή 14 δευτερόλεπτα ταχύτερα από το προηγούμενο μοντέλο.

Παρά το αυξημένο βάρος λόγω του υβριδικού συστήματος, η Porsche υποστηρίζει ότι η ευστάθεια και η αίσθηση έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Το μοντέλο ξεχωρίζει με τις λεπτομέρειες Turbonite στο σήμα, τις ζάντες και τα διακοσμητικά, καθώς και με φαρδύτερο αμάξωμα, νέους αεραγωγούς και ενεργά αεροδυναμικά στοιχεία. Στο πίσω μέρος συναντάμε φαρδύτερα ελαστικά 325/30 ZR21 και μεγαλύτερους κεραμικούς δίσκους 410 χιλιοστών.

Το ανανεωμένο πλαίσιο με ηλεκτροϋδραυλικό έλεγχο κύλισης βελτιώνει την ισορροπία στις στροφές. Το σαλόνι διαθέτει Turbonite λεπτομέρειες, επενδύσεις carbon, Race-Tex οροφή και καθίσματα με 18 ρυθμίσεις. Στάνταρ είναι τα HD Matrix LED φώτα, το πακέτο Sport Chrono και επιλογές εξατομίκευσης μέσω Porsche Exclusive Manufaktur, που περιλαμβάνουν carbon οροφές, εισαγωγές και ακόμη και υαλοκαθαριστήρες από carbon.

Οι παραγγελίες στις ΗΠΑ έχουν ήδη ξεκινήσει, με παραδόσεις την άνοιξη του 2026. Οι τιμές ξεκινούν από περίπου 251.000 ευρώ για το coupe και 264.000 ευρώ για το cabriolet (χωρίς τα έξοδα παράδοσης). Επιπλέον, η Porsche προσφέρει συλλεκτικό ρολόι Turbo S, προσαρμοσμένο στις λεπτομέρειες του αυτοκινήτου.