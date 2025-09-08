Τα ηλεκτρικά οχήματα εξακολουθούν να είναι ακριβά στις περισσότερες αγορές, με αποτέλεσμα πολλοί καταναλωτές να αποκλείονται από τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Η Volkswagen επιχειρεί να ανατρέψει αυτή την κατάσταση, παρουσιάζοντας μια νέα γενιά πιο προσιτών μοντέλων. Ήδη έχει επιβεβαιωθεί το ID. Polo, ένα μικρό ηλεκτρικό hatchback, καθώς και το πιο σπορ ID. Polo GTI.

Η πιο πρόσφατη προσθήκη είναι το ID. CROSS Concept, ένα compact SUV που παρουσιάστηκε στην έκθεση IAA Mobility 2025 στο Μόναχο. Αν και παρουσιάστηκε ως πρωτότυπο, έχει ήδη επιβεβαιωθεί η παραγωγή του, με προγραμματισμένο λανσάρισμα το 2026. Στόχος είναι να προσφέρει ένα ηλεκτρικό SUV που θα θυμίζει και θα μοιάζει με ένα κλασικό Volkswagen, αλλά σε πιο προσιτή τιμή.

Η Volkswagen παρουσίασε μια νέα σχεδιαστική φιλοσοφία με την ονομασία «Pure Positive». Στόχος είναι ο συνδυασμός σταθερότητας, φιλικότητας και διακριτικών αναφορών στην παράδοση. Με μήκος 4,16 μέτρα και πλάτος 1,84 μέτρα, έχει διαστάσεις αντίστοιχες του T-Cross, αλλά με πιο σύγχρονη και καθαρή εμφάνιση. Η «αιωρούμενη» οροφή, οι κάθετες πίσω κολόνες και οι οριζόντιες λεπτομέρειες παραπέμπουν στο VW Bus και το Golf, ενώ οι ζάντες 21 ιντσών «Balboa», σχεδιασμένες σε συνεργασία με την Goodyear, ενισχύουν τον χαρακτήρα πρωτοτύπου. Στο εμπρός και πίσω μέρος ξεχωρίζουν τα τρισδιάστατα LED φώτα και τα φωτιζόμενα λογότυπα VW.

Το εσωτερικό παραπέμπει περισσότερο σε σαλόνι παρά σε κλασικό αυτοκίνητο. Οι επενδύσεις σε αποχρώσεις «Vanilla Chai» με ύφασμα bouclé, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις φωτισμού, ήχου και κλιματισμού, αλλά και τα φύλλα ευκαλύπτου στην κεντρική κονσόλα δημιουργούν μια αίσθηση άνεσης και επαφής με τη φύση. Η πρακτικότητα παραμένει βασικό στοιχείο, με πορτμπαγκάζ 450 λίτρων, αποθηκευτικό χώρο 38 λίτρων κάτω από τα πίσω καθίσματα και μικρό «frunk» εμπρός. Τα καθίσματα διπλώνουν επίπεδα, σχηματίζοντας χώρο ανάκλισης – μια σαφής αναφορά στην πολυχρηστικότητα του VW Bus.

Το ID. CROSS βασίζεται στην πλατφόρμα MEB+, τη βελτιωμένη ηλεκτρική αρχιτεκτονική της VW. Ο εμπρός ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 208 ίππους (155 kW), προσφέροντας αυτονομία έως 420 χιλιόμετρα (WLTP) και τελική ταχύτητα 175 χλμ./ώρα. Μπορεί να ρυμουλκήσει έως 1.200 κιλά και να μεταφέρει 75 κιλά στη μπίλια ρυμούλκησης – αρκετά για δύο ηλεκτρικά ποδήλατα. Επιπλέον, το λογισμικό MEB+ θα ενσωματώσει πιο εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης, όπως το Travel Assist.

Η έκδοση παραγωγής θα παρουσιαστεί το καλοκαίρι του 2026 και θα αποτελέσει μέρος της «οικονομικής» ηλεκτρικής γκάμας της VW, μαζί με τα ID. Polo, Polo GTI και το ID. EVERY1 το 2027. Όλα τα μοντέλα ανήκουν στο «Brand Group Core» του ομίλου VW, μαζί με τις Škoda, SEAT, Cupra και VW Επαγγελματικά, με στόχο τη μείωση κόστους μέσω κοινής τεχνολογίας και παραγωγικής κλίμακας.

Αν και η τιμή δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, είναι ξεκάθαρο ότι στόχος της Volkswagen είναι να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή σε ευρύτερο κοινό.