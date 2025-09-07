Πέντε σχεδόν χρόνια μετά τον θάνατο του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη, η υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο οδηγείται για μία ακόμα φορά στις δικαστικές αίθουσες.

Συγκεκριμένα, έχει οριστεί η δίκη, έπειτα από τρεις αναβολές, για τις 22 Σεπτεμβρίου 2025 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών.

Οι δύο πρώτοι ορισμοί της δίκης συνέπεσαν με αποχή δικηγόρων, ενώ η τρίτη αναβολή δόθηκε μετά από αίτημα του αείμνηστου Αλέξη Κούγια, που εκπροσωπούσε τους κατηγορούμενους ψαράδες μέχρι τον θάνατό του.

Ένα θρίλερ που κρατάει χρόνια

Ο Σήφης Βαλυράκης βρέθηκε νεκρός τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, μετά από βόλτα με το σκάφος του.

Αν και αρχικά το Λιμενικό είχε θεωρήσει ατύχημα τον θάνατό του, η οικογένεια από την πρώτη στιγμή έκανε λόγο για εγκληματική ενέργεια, στρέφοντας τις κατηγορίες κατά δύο ψαράδων που βρίσκονταν στην περιοχή.

Αντιφάσεις στη δικαστική πορεία

Η υπόθεση σημαδεύτηκε από έντονες αντιφάσεις στην πορεία της έρευνας και τις απόδοσης κατηγοριών.

Ειδικότερα, οι αρχικές καταγγελίες της οικογένειας μπήκαν στο αρχείο από την Εισαγγελία Χαλκίδας. Ωστόσο, η Εισαγγελία Εφετών Εύβοιας έκρινε αντίθετα, οδηγώντας σε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Οι δύο κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν προσωρινά, αλλά αποφυλακίστηκαν σε λιγότερο από μήνα μετά από απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Χαλκίδας.

«Εάν είχαν παραμείνει κρατούμενοι, η δίκη θα είχε ήδη τελεσιδικήσει λόγω του 18μηνου», τόνισε ο δικηγόρος της οικογένειας Κώστας Παπαδάκης, επισημαίνοντας την ασυνήθιστη καθυστέρηση.

Παράσταση πολιτικής αγωγής

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δίκη θα βρεθούν η χήρα του πρώην υπουργού, Μίνα Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη, και οι δύο γιοι τους, Ιωάννης και Αλέξανδρος, οι οποίοι θα δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής.

Η δίκη αναμένεται να είναι πολύμηνη, καθώς έχουν κληθεί 46 μάρτυρες μόνο από την Εισαγγελία, ενώ ο αριθμός θα αυξηθεί με όσους προστεθούν από υπεράσπιση και πολιτική αγωγή.

Ανάμεσά τους βρίσκονται αυτόπτες μάρτυρες, ψαράδες, στελέχη του Λιμενικού Σώματος και συγγενείς τόσο του θύματος όσο και των κατηγορουμένων.