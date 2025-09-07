H ZEEKR κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα, από το ολοκαίνουργιο πλήρως ηλεκτρικό μεσαίο SUV ZEEKR 7X με την τεχνολογία υπερταχείας φόρτισης 800V, και το compact high-tech SUV ZEEKR X με τον μοναδικό του σχεδιασμό, μέχρι το εντυπωσιακό shooting brake ZEEKR 001 των 544 ίππων, τις καταιγιστικές επιδόσεις και την επιτάχυνση 0-100 σε μόλις 3.8’’.

Το ZEEKR 001 εφοδιάζεται με μπαταρία 100kWh ιόντων λιθίου (NMC) της CATL, τοποθετημένη χαμηλά στο πάτωμα για ιδανικό κέντρο βάρους και περισσότερη ευρυχωρία. Η τεχνολογία cell-to-pack της CATL αυξάνει την ενεργειακή πυκνότητα και μειώνει το βάρος.

Οι ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν 200kW (272hp) και 343Nm ο καθένας. Στις εκδόσεις Performance και Privilege, δύο κινητήρες (εμπρός + πίσω) προσφέρουν συνδυαστικά ισχύ 400kW (544hp) και ροπή 686Nm, με τετρακίνηση και ιδανική κατανομή βάρους 50:50. Η επιτάχυνση είναι καταιγιστική καθώς η επιτάχυνση 0-100 km/h επιτυγχάνεται σε μόλις 3,8 δευτ. Η εναλλαγή από τετρακίνηση σε πισωκίνητη λειτουργία γίνεται σε μόλις 0,4 δευτ., αυξάνοντας την αυτονομία έως και 30 km.

Η έκδοση Long Range, με έναν κινητήρα στον πίσω άξονα, προσφέρει έως 620 km αυτονομίας (WLTP). Με ταχυφόρτιση DC 200kW, η φόρτιση 10-80% ολοκληρώνεται σε 30 λεπτά, ενώ με τον φορτιστή AC 22kW η πλήρης φόρτιση (0-100%) διαρκεί 5,5 ώρες.

Όλες οι εκδόσεις έχουν ικανότητα διέλευσης υδάτων έως 450 mm, χαρακτηριστικό που συναντάται συνήθως σε SUV.

Το ολοκαίνουργιο ZEEKR X είναι ένα compact luxury SUV, δημιουργημένο τόσο για τις σύγχρονες πόλεις όσο και για τον αστικό τρόπο ζωής, ιδανικός σύντροφος για εξερευνητές και οικογένειες που αναζητούν νέες εμπειρίες και προορισμούς.

Με μήκος 4.432 mm, ύψος 1.566 mm και μεταξόνιο 2.750 mm, το ZEEKR X έχει ιδανικές διαστάσεις για στενούς αστικούς δρόμους, ενώ η εντυπωσιακή του εμφάνιση δεν περνά απαρατήρητη.

Όπως και το ZEEKR 001, έτσι και το ZEEKR X χρησιμοποιεί κορυφαία τεχνολογία ηλεκτροκινητήρων και μπαταριών για να προσφέρει αυτονομία, αποδοτικότητα και επιδόσεις χωρίς συμβιβασμούς.

Η μπαταρία 69kWh Λιθίου-Ιόντων, όπως και η μπαταρία 100kWh του 001, χρησιμοποιεί κυψέλες NMC της CATL για μέγιστη ενεργειακή πυκνότητα και ανθεκτικότητα. Με έναν ηλεκτροκινητήρα 200kW (272hp) και 343Nm, ενσωματωμένο στον πίσω άξονα, η έκδοση Long Range επιταχύνει από 0–100 km/h σε μόλις 5,6 δευτερόλεπτα. Με 446 km αυτονομίας ανάμεσα σε φορτίσεις, καλύπτει με άνεση τις μετακινήσεις τόσο εντός και όσο και εκτός αστικού κύκλου.

Η προσθήκη δεύτερου κινητήρα στον εμπρός άξονα στην έκδοση Privilege, ανεβάζει τη μέγιστη ισχύ του συστήματος στην εντυπωσιακή τιμή των 315kW (428hp) και την ροπή στα 543Nm, αρκετά ώστε να εκτοξευτεί από στάση στα 100 km/h σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα, με το πλεονέκτημα της τετρακίνησης για πρόσφυση και έλεγχο. Όπως και στο ZEEKR 001, το σύστημα μετάδοσης μπορεί να εναλλάσσεται αδιάκοπα από τετρακίνηση σε πίσω κίνηση σε μόλις 0,4 δευτερόλεπτα, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την αυτονομία, που φτάνει περίπου τα 425 km (βάσει έγκρισης WLTP).

Το Αμιγώς Ηλεκτρικό ZEEKR 7Χ: Το ZEEKR 7X, βασισμένο στην αρχιτεκτονική SEA (όπως τα ZEEKR 001 και ZEEKR X), παρουσιάζει το νέο σχεδιαστικό πρόσωπο της μάρκας με λεπτούς Matrix LED προβολείς και ενιαία LED φώτα πίσω. Οι αναλογίες του (μήκος 4.787 mm, ύψος 1.650 mm, μεταξόνιο 2.900 mm, ζάντες έως 21″) προσδίδουν δυναμισμό και σιγουριά. Η πρακτικότητα ενισχύεται από πορτμπαγκάζ 539 λίτρων και εμπρός χώρο αποθήκευσης (frunk) έως 66 λίτρα.

Οι εκδόσεις Core και Long Range διαθέτουν κινητήρα που αποδιδει ισχύ 310kW (421PS) και ροπή 440Nm στον πίσω άξονα, με αυτονομία 480 km και 615 km αντίστοιχα.

Η κορυφαία έκδοση Performance AWD με δύο κινητήρες αποδίδει ισχύ 475kW (646PS) και ροπή 710Nm, με την επιτάχυνση 0–100 km/h να επιτυγχάνεται σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα. Διαθέτει off-road mode, ενώ με την προαιρετική αερανάρτηση (με ρύθμιση ύψους έως +45 mm) είναι έτοιμη και για τις πιο απαιτητικές συνθήκε

Ολόκληρη η γκάμα των μοντέλων της ZEEKR είναι άμεσα διαθέσιμη για παραγγελία και παράδοση, με τιμές που ξεκινούν από €34.990 (ZEEKR X, συμπεριλαμβανόμενου του οφέλους του προγράμματος “Κινούμαι Ηλεκτρικά”).