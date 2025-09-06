Η Μεσόγειος είναι αδιαμφισβήτητα υπέροχη. Έχει τρομερής ομορφιάς παραλίες, φυσικά λιμάνια και κολπίσκους που σου κλέβουν την καρδιά. Για αυτό γίνεται και πόλος έλξης εκατομμυρίων τουριστών ετησίως.

Αν όμως κάποιος κάνει μια βόλτα σε μια παραλία (της Μεσογείου) μεταξύ Οκτωβρίου και Μαϊου, το μόνο που θα αντικρύσει θα είναι πεταμένα σκουπίδια κατά μήκος της ακτής και μια εικόνα απογοητευτική. Πλαστικά μπουκάλι, σακούλες, αποτσίγαρα και πολλά ακόμα. Απορρίμματα που χρειάζονται τουλάχιστον 450 χρόνια για να αποσυντεθούν!

Η Μεσόγειος λοιπόν θεωρείται η πιο μολυσμένη θάλασσα στη Γη. Ειδικότερα οι θάλασσες Γαλλίας, Ισπανίας και Ιταλίας- έχουν την θλιβερή πρωτιά των πιο μολυσμένων θαλάσσιων περιοχών, με πλαστικά και σκουπίδια κάθε είδους!

Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση, επισημαίνουν οι ειδικοί, οφείλεται στο γεγονός ότι η Μεσόγειος είναι περίκλειστη θάλασσα και περιβάλλεται από χώρες βιομηχανοποιημένες, με υψηλά επίπεδα τουρισμού και εμπορίου.

Οι αριθμοί είναι σοκαριστικοί. Τελευταίες μελέτες εκτιμούν ότι κάθε λεπτό ρίχνονται στη Μεσόγειο 34.000 πλαστικά μπουκάλια. Και η μόλυνση δεν είναι μόνο αυτή που φαίνεται καθώς το 70% των πλαστικών απορριμμάτων κατακάθεται στον βυθό της θάλασσας.

Η συσσώρευση επίσης στον βυθό προκαλεί μεγάλο πρόβλημα και στο οικοσύστημα της θάλασσας της Μεσογείου. Πρόσφατη επίσης έρευνα έχει καταγράψει ότι το 75% του πληθυσμού των καρέτα-καρέτα έχουν καταπιεί τουλάχιστον μία φορά μια πλαστική σακούλα στη ζωή τους!!

Επομένως αυτό το πρωτοφανές επίπεδο ρύπανσης είναι καταστροφικό τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τη θαλάσσια ζωή, η μισή από την οποία δεν βρίσκεται πουθενά αλλού στον πλανήτη.

Η ρύπανση επίσης από τα λύματα σε πόλεις κοντά στην πρωτεύουσα της Λιβύης, Τρίπολη, σκοτώνει πληθυσμούς ψαριών και σφουγγαριών και η αποκατάσταση των ακτών διαταράσσει τους τόπους αναπαραγωγής ορισμένων ειδών.

Η ομάδα Down to Earth του FRANCE 24 συναντήθηκε με εθελοντές και επιστήμονες που αγωνίζονται για την καταπολέμηση των πλαστικών απορριμμάτων στο νησί της Κορσικής, μια από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο στον κόσμο. Οι μαρτυρίες τους είναι χαρακτηριστικές για το τι αντιμετωπίζουν στα νερά. Όπως αποκαλύπτουν μάλιστα η ρύπανση από πλαστικά, βιομηχανικές απορρίψεις και άλλες πηγές αποβλήτων αποτελεί σημαντική απειλή, η οποία αποτελεί επίσης ένα θερμό σημείο βιοποικιλότητας, με ορισμένες από τις μελέτες τους να δείχνουν ότι τα επίπεδα πλαστικού θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τους πληθυσμούς των ψαριών τις επόμενες δεκαετίες, εάν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις.

Τα πλαστικά σκουπίδια, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, εισέρχονται στη Μεσόγειο με ρυθμό 730 τόνων την ημέρα

Τα πιο μολυσμένα σημεία της Μεσογείου

Τα πλαστικά αποτελούν 95–100% του επιπλέοντος σκουπιδιού στη Μεσόγειο κ

– Κόλπος του Λέοντα – Κορσική – υψηλές συγκεντρώσεις μικροπλαστικών στην επιφάνεια.

– Βόρειος Αδριατική – η περιοχή παρουσιάζει ευτροφισμό όπως τροφικά άλατα.

– Κόλπος Γκαμπές (Τυνησία) – έντονη συσσώρευση μικροπλαστικών.

– Νότιο-Ανατολική Μεσόγειος– ευτροφισμός & απόβλητα από μεγάλες λεκάνες απορροής.

Μεγάλη συσσώρευση μόλυνσης έχουν επίσης οι Ακτές Κιλικίας, η Βαρκελώνη, το Τελ Αβίβ, το Δέλτα Πάδου, η Μασσαλία, η Αλεξάνδρεια, το Αλγέρι, η Βαλένθια και η Σμύρνη.

Οι έρευνες για την Ελλάδα

Και θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι στην λίστα δεν υπάρχουν περιοχές ή παραλίες της Ελλάδας. Η κατάσταση όμως είναι και στην χώρα μας τραγική. Αρκεί να δούμε τα δεδομένα που προκύπτουν από την τριετή έκθεση του προγράμματος παρακολούθησης της παράκτιας ρύπανσης “Υιοθέτησε μια παραλία” της WWF για την περίοδο 2021-2024. Αυτό που δείχνουν είναι ότι οι παραλίες στην Ελλάδα “πνίγονται” κυριολεκτικά στα πλαστικά απορρίμματα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, τα συνολικά απορρίμματα που καταγράφηκαν στο διάστημα των τριών αυτών ετών, φτάνουν τα 298.000 ανά 100 μέτρα, σε σύνολο 192 παραλιών της χώρας. Συμπερασματικά, καμία από τις παραλίες που “υιοθετήθηκαν” από εθελοντικές ομάδες ανά τη χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος, δεν καλύπτει το ελάχιστο κριτήριο των 20 απορριμμάτων ανά 100 μέτρα για να θεωρηθεί “καθαρή”, όπως ορίζεται από τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Αξίζει να σημειωθεί πως και εδώ το συντριπτικό ποσοστό των απορριμμάτων αυτών είναι πλαστικά (83%) και συγκεκριμένα πρόκειται για είδη, όπως αποτσίγαρα, πλαστικά καπάκια, κομμάτια φελιζόλ, πλαστικά μπουκάλια, σακούλες,

Όσον αφορά στα ευρήματα της έκθεσης πιο συγκεκριμένα για το έτος 2023-2024 η μέση τιμή των απορριμμάτων ανά καταγραφή στις ελληνικές παραλίες ήταν 464 απορρίμματα ανά 100τμ., περίπου 20 φορές περισσότερα από την ανώτατη οριακή τιμή της ευρωπαϊκής οδηγίας πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική, και 3 φορές περισσότερα σε σχέση με την ανώτατη οριακή τιμή που προβλέπεται από τη Σύμβαση της Βαρκελώνης (COP 22).

Τρομάζει η σκέψη των αποτελεσμάτων για την χρονιά 2024 – 2025!