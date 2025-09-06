Επαναπατρίστηκαν το Σάββατο (06.09.2025) από το Ναϊρόμπι της Κένυας οι δύο Έλληνες τραυματίες, μετά την ειδική επιχείρηση που είχε στηθεί έπειτα από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στις 18 Αυγούστου.

Οι Έλληνες έφτασαν με ασφάλεια στη χώρα από το Ναϊρόμπι, όπου τραυματίστηκαν σοβαρά όταν το βανάκι με το οποίο επέστρεφαν στο αεροδρόμιο του Κιλιμάντζαρο, τράκαρε με τρακτέρ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, οι δύο σοβαρά τραυματισμένοι νεαροί ταξίδεψαν σε «άριστη» κλινική κατάσταση.