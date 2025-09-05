Ένα ζευγάρι βρέθηκε νεκρό σε προχωρημένη σήψη το βράδυ της Πέμπτης στον Νέο Κόσμο, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοκτονίας. Η 88χρονη γυναίκα φέρει τραύμα από πυροβολισμό στον θώρακα, ενώ ο 74χρονος άνδρας είχε τραύμα στο κεφάλι. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 75χρονος έβαλε τέλος στη ζωή της συζύγου του και κατόπιν αυτοκτόνησε, πιθανόν μη αντέχοντας την επιβαρυμένη υγεία της και το ψυχολογικό βάρος της συνεχούς φροντίδας της.

Λόγω της κατάστασης της σορού, αρχικά δεν είχε εντοπιστεί το τραύμα της γυναίκας, το οποίο αποκαλύφθηκε αργότερα. Η Αστυνομία αναφέρει ότι δεν υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, ενώ γείτονες αναφέρουν ότι η γυναίκα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι εντοπίστηκε σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης, καθώς εκτιμάται ότι ήταν νεκρό εδώ και αρκετές ημέρες. Η έντονη δυσοσμία που αναδυόταν από το διαμέρισμα προκάλεσε ανησυχία στους γείτονες, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία.

Γείτονες περιγράφουν το ζευγάρι ως αγαπημένο και ήσυχο, χωρίς εντάσεις, με τον άνδρα να φροντίζει τις εξωτερικές δουλειές. Ένοικος πολυκατοικίας σημείωσε πως το φως στο σπίτι τους έμενε αναμμένο για μέρες και πως η έντονη μυρωδιά προκάλεσε ανησυχία. Κάποιοι γείτονες ανέφεραν ότι άκουσαν δύο πυροβολισμούς τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, χωρίς να υποψιαστούν τι είχε συμβεί.

Η Αστυνομία αποκλείει το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου και περιμένει τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και βαλλιστικών εξετάσεων για να ξεκαθαριστεί πλήρως το χρονικό της υπόθεσης. Παράλληλα, ερευνάται η ψυχολογική κατάσταση του άνδρα τις τελευταίες εβδομάδες.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση

Απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι σοροί γυναίκας και του συζύγου της σε διαμέρισμα στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Αμφότεροι έφεραν θανατηφόρα τραύματα από πυροβόλο όπλο, το οποίο εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο, ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δυο κάλυκες.

Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη Ιατροδικαστής, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το εν λόγω ζευγάρι.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.