Συνελήφθη ένας 19χρονος άνδρας στον διεθνή αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που προσπαθούσε να εκδώσει αεροπορικά εισιτήρια με προορισμό την Τουρκία, συνοδευόμενος από μια 15χρονη για την οποία είχε δηλωθεί εξαφάνιση τα τελευταία 24ωρα από την οικογένειά της στην Ξάνθη.

Αμέσως ενημερώθηκαν οι αρχές και τόσο ο 19χρονος όσο και η ανήλικη παραδόθηκαν σε αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Ξάνθης.

Δίωξη για αρπαγή ανηλίκου

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο φερόμενος δράστης διώκεται με την κατηγορία της αρπαγής ανηλίκου. Η ανήλικη είναι καλά στην υγεία της και επέστρεψε στην οικογένειά της, ενώ συνεχίζεται η προανακριτική διαδικασία για να διευκρινιστούν οι συνθήκες της υπόθεσης.