Τέλος στην ταλαιπωρία και τη χρονοβόρα γραφειοκρατία για υποθέσεις γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών φέρνει η πλατφόρμα akinita.gov.gr, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι μπορούν πλέον να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες γρήγορα και εύκολα.

Με τη χρήση του Ψηφιακού Φακέλου Ακινήτου, η υποβολή συμβολαίων γίνεται ηλεκτρονικά, τα απαραίτητα έγγραφα συλλέγονται αυτόματα και οι σχετικοί φόροι καταβάλλονται ψηφιακά. Εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμότητες, η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε μόλις μία εργάσιμη ημέρα.

Ο Ψηφιακός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου δίνει τη δυνατότητα στον συμβολαιογράφο να χειρίζεται εξ ολοκλήρου την υπόθεση ηλεκτρονικά, με τους πολίτες να τον εξουσιοδοτούν απλώς για τη διαχείρισή της.

Πέντε είναι τα βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο συμβολαιογράφος δημιουργεί τον ψηφιακό φάκελο στην πλατφόρμα akinita.gov.gr, εισάγοντας τους ΑΦΜ των συμβαλλομένων (π.χ. αγοραστή και πωλητή) και προσκαλεί τα συμβαλλόμενα μέρη να αποδεχτούν το αίτημα μεταβίβασης και να δώσουν τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις.

Οι πολίτες λαμβάνουν ειδοποίηση μέσω SMS ή email και δίνουν εξουσιοδότηση στον συμβολαιογράφο να διαχειριστεί τον φάκελο μέσω TaxisNet.

Η πλατφόρμα αντλεί αυτόματα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την ΑΑΔΕ, το Κτηματολόγιο, τον ΕΦΚΑ και το ΤΕΕ.

Ο φόρος μεταβίβασης και τα σχετικά τέλη καταβάλλονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας, και:

Ο συμβολαιογράφος υποβάλλει ηλεκτρονικά τη συμβολαιογραφική πράξη στο Κτηματολόγιο, η οποία καταχωρίζεται εντός 24 ωρών, εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμότητες.

Τα δικαιολογητικά

Ο ηλεκτρονικός φάκελος περιλαμβάνει αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που εμφανίζονται σε κατάλογο στον φάκελο:

Τίτλος κτήσης: Συμβολαιογραφικό έγγραφο ή αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου.

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ: Αντλείται μέσω διαλειτουργικότητας από το ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων της ΑΑΔΕ.

Αποδεικτικό ενημερότητας: Αντλείται από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της ΑΑΔΕ.

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας: Αντλείται από το e-ΕΦΚΑ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας: Αντλείται μέσω διαλειτουργικότητας με το ΤΕΕ.

Βεβαίωση περαίωσης ή οριστικής υπαγωγής στις περιπτώσεις που έχει εξοφληθεί το σχετικό ειδικό πρόστιμο.

Σχέδια (κατόψεις) μηχανικού: Απεικονίζουν την υφιστάμενη κατάσταση.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης: Όπου απαιτείται.

Τοπογραφικό διάγραμμα και στοιχεία οικοδομικής άδειας: Αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας από την πλατφόρμα «Ταυτότητα Κτιρίου» του ΤΕΕ ή από τη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου μέσω Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (Κ.Η.Δ.).

Καταβολή φόρου: Η πλατφόρμα αντλεί δεδομένα σχετικά με την πληρωμή ή την απαλλαγή φόρου μέσω της εφαρμογής myProperty της ΑΑΔΕ

«Φορολογικό ξυπνητήρι» για τους κληρονόμους φέρνει η ΑΑΔΕ μέχρι το τέλος του έτους

Μια νέα ψηφιακή υπηρεσία, που θα λειτουργεί ως «φορολογικό ξυπνητήρι», ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ έως τα τέλη του έτους, με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση των κληρονόμων για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις μετά τον θάνατο συγγενών ή οικείων προσώπων.

Μέσω του νέου συστήματος, οι φορολογούμενοι που αποκτούν κληρονομικά δικαιώματα θα ειδοποιούνται άμεσα για τις ενέργειες που οφείλουν να κάνουν, προκειμένου να αποφύγουν πρόστιμα, προσαυξήσεις ή δυσάρεστες εκπλήξεις, όπως ο εντοπισμός ληξιπρόθεσμων οφειλών που τους βαραίνουν εάν δεν αποποιηθούν εγκαίρως την κληρονομιά.

Η διαδικασία θα ενεργοποιείται αυτόματα με την καταχώρηση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, χωρίς να απαιτείται επιπλέον δήλωση από τους κληρονόμους στις ΔΟΥ ή στο ΚΕΦΟΔΕ. Το Φορολογικό Μητρώο ενημερώνεται άμεσα και διακόπτονται οι σχέσεις του αποβιώσαντος με άλλα πρόσωπα που συνδέονται φορολογικά μαζί του (π.χ. γάμος, σύμφωνο συμβίωσης, εκπρόσωποι).

Παράλληλα, απενεργοποιούνται οι κωδικοί πρόσβασης του θανόντος στις εφαρμογές του myAADE, σηματοδοτώντας το τέλος των ενεργών φορολογικών του υποχρεώσεων, και την έναρξη των διαδικασιών που αφορούν τους κληρονόμους του.