Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής των μικτών πολεμικών τεχνών (MMA) Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, κλιμακώνει τις κινήσεις του για να διεκδικήσει επίσημα την προεδρία της Ιρλανδίας, καλώντας μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα τους πολίτες να ασκήσουν πίεση στους τοπικούς συμβούλους για να του ανοίξουν τον δρόμο προς την υποψηφιότητα.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε την Πέμπτη και γυρίστηκε έξω από κυβερνητικά κτίρια στο Δουβλίνο, ο ΜακΓκρέγκορ απηύθυνε κάλεσμα στους Ιρλανδούς πολίτες, υποστηρίζοντας ότι ήρθε η ώρα για «πραγματική αλλαγή».

«Πολίτες της Ιρλανδίας, ήρθε η ώρα για πραγματική αλλαγή! Ως πρόεδρος, δεν θα υπογράψω κανένα νομοσχέδιο πριν αυτό υποβληθεί πρώτα στον λαό», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Αν θέλετε να δείτε το όνομά μου στο ψηφοδέλτιο, παρακαλώ επικοινωνήστε με τους τοπικούς συμβούλους σας και ζητήστε τους να με προτείνουν».

Ο ΜακΓκρέγκορ, ο οποίος έχει καταδικαστεί για βιασμό το προηγούμενο έτος, δήλωσε πως έχει ήδη «εξασφαλίσει» τη στήριξη από τοπικά συμβούλια, βουλευτές και γερουσιαστές, χωρίς ωστόσο το όνομά του να έχει εμφανιστεί επίσημα στους σχετικούς καταλόγους αιτούντων υποστήριξη από τις δημοτικές αρχές.

Στο ίδιο μήνυμα, επιτέθηκε στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για πλήρη αδράνεια απέναντι στην άνοδο της έλλειψης στέγης και την επιδείνωση των κοινωνικών συνθηκών.

«Έχουμε δει την έλλειψη στέγης να αυξάνεται σε πρωτοφανή επίπεδα. Τα παιδιά μας εγκαταλείπονται, και η κυβέρνηση αποτυγχάνει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της», είπε, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα «μαζική μετανάστευση σε ένα ήδη διαλυμένο σύστημα» και «αύξηση της εγκληματικότητας».

Περιγράφοντας τον εαυτό του ως «μάστορα των πολεμικών τεχνών» και «άνθρωπο που αναζητά λύσεις», ο ΜακΓκρέγκορ ζήτησε την άμεση υποστήριξη από τους τοπικούς συμβούλους, λέγοντας:

«Οι σύμβουλοί μας είναι η ραχοκοκαλιά των κοινοτήτων μας. Αν είστε σύμβουλος και νιώθετε ότι η φωνή σας αγνοείται, σας ζητώ να σταθείτε στο πλευρό μου. Προτείνετέ με, και θα σας δώσω την πλατφόρμα για να ακουστείτε».

Το θεσμικό πλαίσιο για υποψηφιότητα

Για να κατέβει επίσημα υποψήφιος για την προεδρία της Ιρλανδίας ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ χρειάζεται είτε την υποστήριξη τεσσάρων τοπικών αρχών (δημοτικών συμβουλίων) είτε 20 μελών του ιρλανδικού κοινοβουλίου.

Παρά τις δηλώσεις του για εξασφαλισμένη στήριξη μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές ότι έχει καταθέσει σχετικό αίτημα υποστήριξης ή ότι έχει λάβει την αναγκαία υποστήριξη.

Τέλος αν η προσπάθεια του ΜακΓκρέγκορ εξελιχθεί σε πραγματική προεκλογική εκστρατεία ή μείνει στο επίπεδο πολιτικής συζήτησης παραμένει προς το παρόν άγνωστο.