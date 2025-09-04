Ο Πάτρικ Χέμινγουεϊ, γιος του βραβευμένου με Νόμπελ Έρνεστ Χέμινγουεϊ και βασική φυσιογνωμία στη διαχείριση και προβολή του έργου του πατέρα του, έφυγε από τη ζωή στις 2 Σεπτεμβρίου στο σπίτι του στο Μποζμάν της Μοντάνα, σε ηλικία 97 ετών.

Γεννημένος το 1928 στο Κάνσας Σίτι, ήταν το δεύτερο παιδί του Έρνεστ και της δημοσιογράφου Πωλίν Φάιφερ. Σπούδασε Ιστορία και Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, προτού ακολουθήσει μια διαφορετική διαδρομή εκτός ΗΠΑ. Για πάνω από είκοσι χρόνια έζησε στην Ανατολική Αφρική – κυρίως στην Τανζανία – ασκώντας επαγγελματικά το κυνήγι σαφάρι και στη συνέχεια εκπαιδεύοντας σε προγράμματα διατήρησης άγριας ζωής των Ηνωμένων Εθνών. Οι εμπειρίες αυτές τον επηρέασαν βαθιά και συνέδεσαν ακόμη περισσότερο το όνομα Χέμινγουεϊ με αφρικανικά τοπία που θύμιζαν τις αφηγήσεις του διάσημου συγγραφέα.

Από τη δεκαετία του 1970 εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Μοντάνα, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στη διαχείριση της λογοτεχνικής κληρονομιάς του Έρνεστ Χέμινγουεϊ. Ως εκτελεστής της διαθήκης του, επιμελήθηκε νέες εκδόσεις έργων όπως ο «Αποχαιρετισμός στα όπλα» και το «Μια κινητή γιορτή», προσθέτοντας διορθώσεις και σχόλια. Η κορυφαία του συνεισφορά θεωρείται η έκδοση του «True at First Light» το 1999 — έργο βασισμένο σε αδημοσίευτο υλικό από σαφάρι στην Κένυα. Παρότι το κείμενο υπέστη σημαντική επιμέλεια και περικοπές, προκάλεσε αντιδράσεις: άλλοι το είδαν ως εμπορική εκμετάλλευση του ονόματος και άλλοι ως προσπάθεια να διατηρηθεί ζωντανή η φωνή του συγγραφέα.

Ο Πάτρικ, πάντως, αντιμετώπισε με νηφαλιότητα τις επικρίσεις. «Διαβάζω συχνά τον πατέρα μου για επαγγελματικούς λόγους», είχε δηλώσει στο NPR. «Πρέπει να γνωρίζω το έργο του ώστε να το υπηρετώ σωστά».

Η οικογένεια Χέμινγουεϊ, σημαδεμένη από διαδοχικές τραγωδίες — αυτοκτονίες, εξαρτήσεις και πρόωρους θανάτους — βρήκε στο πρόσωπο του Πάτρικ μια σταθερή παρουσία. Παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να διατηρήσει τη συνέχεια του ονόματος και της πολιτιστικής του βαρύτητας. Παντρεύτηκε δύο φορές και απέκτησε μία κόρη, τη Μίνα Χέμινγουεϊ.

Ο εγγονός του, Πάτρικ Χέμινγουεϊ Άνταμς, τον περιέγραψε ως «παράδοξο άνθρωπο, με ψυχή ονειροπόλου του παλιού κόσμου και μυαλό αυστηρά επιστημονικό».