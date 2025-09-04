Η Πολύαιγος έχει πλέον τεθεί υπό επίσημο καθεστώς προστασίας, καθώς το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) αποφάσισε ομόφωνα να κηρύξει ολόκληρο το νησί αρχαιολογικό χώρο, όπως επικυρώθηκε και από την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, στη χθεσινή συνεδρίαση.

Η απόφαση αυτή βάζει οριστικό φρένο σε κάθε προσπάθεια μελλοντικής τουριστικής αξιοποίησης του νησιού, το οποίο ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 και αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας για σπάνια είδη πανίδας, καθώς φιλοξενεί τον βιότοπο της μεσογειακής φώκιας Monachus-Monachus. Το νησί βρίσκεται κοντά στη Μήλο και την Κίμωλο.

Η γνωμοδότηση του ΚΑΣ αναφέρει συγκεκριμένα: «Εγκρίνεται η κήρυξη και οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου ολόκληρης της νήσου Πολυαίγου Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, για την αποτελεσματικότερη προστασία των αρχαιολογικών καταλοίπων, τα οποία εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές της νήσου και χρονολογούνται από τους προϊστορικούς έως και τους μεταβυζαντινούς χρόνους (όπως προϊστορικός οικισμός στην περιοχή Μπενάρδου, αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στην περιοχή των κόλπων της Παναγιάς τ’ Αυλάκι, της Επάνω και Κάτω Μερσίνης, στο οροπέδιο γύρω από το Ξαπλοβούνι, κατάλοιπα της μονής της Κοίμησης της Θεοτόκου), αποδεικνύοντας τη διαχρονική εκτεταμένη κατοίκηση του χώρου.»

Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως πριν από λίγες ημέρες, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Μήλου είχε καταγγείλει την πρόθεση για έναρξη διαδικασιών που θα οδηγούσαν σε οικοδομική δραστηριότητα στο ακατοίκητο από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 νησί, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στους τοπικούς φορείς των γειτονικών νησιών.