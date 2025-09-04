Η Ελλάδα σχεδιάζει να αντλήσει 8 έως 9 δισ. ευρώ από τις αγορές μέσω νέων εκδόσεων ομολόγων το 2026, συνεχίζοντας τη στρατηγική σταθερής χρηματοδότησης, την ώρα που ετοιμάζεται για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων διάσωσης ύψους 5,3 δισ. ευρώ τον προσεχή Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, που επικαλείται δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους, τα νέα δανειακά σχέδια της χώρας κινούνται στα ίδια επίπεδα με τις φετινές εκδόσεις, σηματοδοτώντας τη συνέχιση της δημοσιονομικής σταθερότητας, ενώ η οικονομία εμφανίζει σημάδια δυναμικής ανάκαμψης.

«Θα δανειστούμε 8-9 δισ. ευρώ από τις αγορές το επόμενο έτος, όσο και φέτος», ανέφερε χαρακτηριστικά κυβερνητικός αξιωματούχος, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της τρέχουσας στρατηγικής. Παράλληλα, η Αθήνα στοχεύει στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων από το πρώτο πακέτο διάσωσης του 2010, δρομολογώντας την εξόφλησή τους περίπου δέκα χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

«Θέλουμε να μειώσουμε το χρέος μας πιο γρήγορα και θα χρησιμοποιήσουμε μέρος των ταμειακών μας αποθεμάτων», πρόσθεσε.

Αν και η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη, το ποσοστό του έχει μειωθεί εντυπωσιακά από το 206% του ΑΕΠ το 2020, στο 153,6% το 2024 και αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση φέτος. Τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας εκτιμώνται σε περίπου 40 δισ. ευρώ, ποσό ικανό να καλύψει τις δανειακές ανάγκες για τουλάχιστον τρία χρόνια χωρίς νέα έξοδο στις αγορές.

Η ελληνική οικονομία, με βασικό μοχλό τον τουρισμό, δείχνει σταθερά βήματα ανάκαμψης, προσεγγίζοντας τα προ κρίσης επίπεδα. Το ΑΕΠ αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 2,3% το 2025 υπερδιπλάσιος του μέσου όρου της Ευρωζώνης ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται στο 2,4% του ΑΕΠ.

Τέλος η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας το 2023 συνέβαλε καθοριστικά στη μείωση του κόστους δανεισμού, το οποίο πλέον κινείται χαμηλότερα ακόμη και από αυτό της Ιταλίας, ενισχύοντας περαιτέρω την αξιοπιστία της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές.