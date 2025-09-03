Όλα τα μάτια το κόσμου στραμμένα στο Πεκίνο όπου ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχτηκε τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν, οι οποίοι μαζί με άλλους 20 περίπου ηγέτες, παρακολούθησαν μια τεράστια στρατιωτική παρέλαση για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Ο Πούτιν και ο Κιμ ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον Σι, καθώς η Κίνα παρουσιάζει νέα όπλα σε μια τεράστια στρατιωτική παρέλαση» είναι ο τίτλος δημοσιεύματος του BBC ενώ στο αντίστοιχο πρώτο θέμα του Reuters ο τίτλος είναι «Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι επιδεικνύει τη δύναμή του σε στρατιωτική παρέλαση με τον Πούτιν και τον Κιμ». Πρώτο θέμα και στο Associated Press η παρέλαση με τίτλο «Η Κίνα επιδεικνύει τη στρατιωτική της δύναμη σε παρέλαση για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου»

Χιλιάδες άνθρωποι που συμμετείχαν στο κοινό έψαλλαν πατριωτικά τραγούδια πριν από την παρέλαση, εντυπωσιακή επίδειξη στρατιωτικού υλικού, διάρκειας 70 λεπτών – με ελικόπτερα, προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη, βομβαρδιστικά, πυραυλικά συστήματα ικανά να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, άρματα μάχης και χιλιάδες στρατιωτικούς να πετούν ή να παρελαύνουν προτού η επίδειξη ολοκληρωθεί με την υπέρπτηση κυριολεκτικά δεκάδων χιλιάδων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων -80.000, κατά το δίκτυο CCTV- στην αχανή πλατεία.

Προηγουμένως ο κ. Σι, πάνω σε καμπριολέ αυτοκίνητο, επιθεώρησε τους στρατιώτες του. «Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη και η ευγενής υπόθεση της ειρήνης και της ανάπτυξης της ανθρωπότητας σίγουρα θα θριαμβεύσει», είπε ο κινέζος πρόεδρος σε ομιλία του στη διάρκεια της τελετής.

Εν μέσω περιόδου μεγάλων γεωπολιτικών εντάσεων κι εμπορικών πολέμων, προειδοποίησε: «η ανθρωπότητα έχει για ακόμη μια φορά μπροστά της την επιλογή μεταξύ της ειρήνης ή του πολέμου, του διαλόγου ή της σύγκρουσης». Προειδοποίησε για τον κίνδυνο επανάληψης «ιστορικών τραγωδιών», όπως αυτή η οποία στοίχισε τη ζωή σε εκατομμύρια συμπατριώτες του που πολεμούσαν τα ιαπωνικά αυτοκρατορικά στρατεύματα πριν από 80 και πλέον χρόνια.

Δεν έκανε καμιά ρητή αναφορά στις ΗΠΑ, ή στα ζητήματα για τα οποία βρίσκονται σε διενέξεις οι δυο μεγάλες δυνάμεις, για παράδειγμα την τύχη της Ταϊβάν ή για τους τελωνειακούς δασμούς.

Κανένας δυτικός ηγέτης πρώτης γραμμής δεν παρέστη στην εκδήλωση, ωστόσο στο Πεκίνο ταξίδεψε ο σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, που χαρακτηρίζεται σύμμαχος του κ. Πούτιν στην ΕΕ.

Η παρουσία του κ. Κιμ στην εκδήλωση με τους ηγέτες των δυο ισχυρών γειτόνων του ήταν πρώτη.

Ουδέποτε, αφότου ανέλαβε την εξουσία στα τέλη του 2011, ο βορειοκορεάτης ηγέτης, ο οποίος σπανίως βγαίνει από την ερμητικά κλειστή χώρα του που υφίσταται βαριές δυτικές κυρώσεις, δεν είχε εμφανιστεί σε τέτοια παρέλαση πλάι σε ξένους ηγέτες.

Η ημέρα σήμανε την κορύφωση σειράς εκδηλώσεων. Η Κίνα οργάνωσε επίσης σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ), με τη συμμετοχή περίπου είκοσι ηγετών ευρασιατικών χωρών, κατά την οποία επισημάνθηκε ιδιαίτερα από παρατηρητές η προσέγγιση του κ. Σι και του ινδουιστή εθνικιστή πρωθυπουργού της Ινδίας, του Ναρέντρα Μόντι.

Παρά τις αμερικανικές πιέσεις, η Κίνα δείχνει πως έχει τη «δυνατότητα» και την «πολιτική επιρροή» να οργανώσει εκδήλωση με παρόντες «τον Πούτιν και τον Κιμ», συνόψισε ο Λαμ Πενγκ Ερ, ερευνητής στο εθνικό πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης.

«Ο Σι Τζινπίνγκ επιδεικνύει στον υπόλοιπο κόσμο πως ο Κιμ Γιονγκ πάει να τον συναντήσει ενώ έχει επιφυλάξεις να συναντηθεί ξανά με τον πρόεδρο (των ΗΠΑ) Τραμπ και με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε-μιουνγκ», σημείωσε ακόμη.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει την επιθυμία του να συναντηθεί ξανά με τον βορειοκορεάτη ηγέτη. Υποδέχθηκε τον κ. Πούτιν στην Αλάσκα την 15η Αυγούστου, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του με σκοπό να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Στην Κίνα, ο ρώσος πρόεδρος επέρριψε για άλλη μια φορά την ευθύνη για τον πόλεμο αυτόν στη Δύση, ενώ επέδειξε την καλή σχέση του με τον κ. Σι, με τον οποίο υπέγραψαν κάπου είκοσι συμφωνίες, ιδίως για το φυσικό αέριο.

Ο κ. Τραμπ κατηγόρησε χθες βράδυ (τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας) τον κ. Σι πως «συνωμοτεί εναντίον των ΗΠΑ» με τους κ.κ. Πούτιν και Κιμ. Μερικές ώρες νωρίτερα διαβεβαίωνε πως «δεν ανησυχεί καθόλου» για τη σινορωσική συμμαχία. «Έχουμε τις πιο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις στον κόσμο, μακράν, και δεν θα χρησιμοποιούσαν ποτέ τις δικές τους εναντίον μας. Πιστέψτε με, θα ήταν το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσαν να κάνουν ποτέ», πέταξε.

Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την άκαρπη συνάντησή του ο κ. Τραμπ επανέλαβε πως είναι «πολύ απογοητευμένος» με τον κ. Πούτιν, χωρίς να ανακοινώσει πάντως νέες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.

Οι τρεις συναντήσεις του κ. Τραμπ και του κ. Κιμ το 2018 και το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, για να εξουδετερωθεί αυτή που η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της θεωρούν «απειλή» της Βόρειας Κορέας, χώρας που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, επίσης δεν είχαν συνέχεια.

Ο κ. Κιμ είχε να βγει από τη χώρα του από τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν επισκέφθηκε τη Ρωσία.

Με το ταξίδι του στο Πεκίνο «δείχνει στους Βορειοκορεάτες και στον κόσμο ότι οι συμμαχικές δυνάμεις, η Ρωσία και η Κίνα, τον μεταχειρίζονται με σεβασμό», σχολίασε ο Λαμ Πενγκ Ερ.

Παρουσιάστηκε στην μεγαλοπρεπή παρέλαση ο νέος διηπειρωτικός πύραυλος

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, η κινεζική κυβέρνηση παρέταξε μια ευρεία γκάμα οπλικών συστημάτων, από τεθωρακισμένα οχήματα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) μέχρι προηγμένους βαλλιστικούς πυραύλους. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν ορισμένα συστήματα τα οποία παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά ενώπιον του κοινού, ενισχύοντας το αίσθημα τεχνολογικής προόδου.

🇨🇳☢️ China showcased its DF-5C intercontinental ballistic missile (ICBM) at the Beijing parade. With a global strike radius, the DF-5C is capable of carrying multiple nuclear warheads and reaching any point on Earth. pic.twitter.com/h2T3K0B453 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) September 3, 2025

Μεταξύ των καινοτόμων συστημάτων ξεχώρισαν οι διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι DF-5C. Σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua, πρόκειται για την πιο εξελιγμένη γενιά βαλλιστικών πυραύλων της Κίνας, με ικανότητα μεταφοράς ως και πυρηνικών όπλων και «παγκόσμια εμβέλεια χτυπήματος», όπως επισημαίνουν πηγές της διεθνούς κοινότητας.

The nuclear missiles on display in China’s military parade now that will have the likes of “Taiwan independence” force and anti-China hawks panic. The weapons include JL-1, JL-3, DF-61 and DF-31BJ, and are for land, air and sea operations. pic.twitter.com/lPRNKJp7x2 — Patrick in China (@PatrickZhengCHN) September 3, 2025

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η παρουσίαση του νέου ηλεκτρονικού πολεμικού μαχητικού J15-DT, το οποίο, όπως μεταδίδουν κινεζικά μέσα, βρίσκεται στο μικροσκόπιο στρατιωτικών παρατηρητών διεθνώς.

Παράλληλα, εντυπωσιακή ήταν και η επίδειξη ισχύος στον αέρα, με τη συμμετοχή μαχητικών αεροσκαφών, αεροπλάνων stealth τεχνολογίας, αλλά και βομβαρδιστικών H6 μεγάλης εμβέλειας και πυρηνικής ικανότητας. Τα μαχητικά J-16 και J-20 είχαν επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς αυτά είναι που συχνά πραγματοποιούν αποστολές στην ευαίσθητη ζώνη αεράμυνας της Ταϊβάν.

Δείτε ολόκληρη την στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα.

Στους δρόμους της κινεζικής πρωτεύουσας ξεχώρισε ο υπερηχητικός πύραυλος Dongfeng-61 με κάθετο εκτοξευτή, ένα οπλικό σύστημα που, σύμφωνα με αναλυτές, τον καθιστά «πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστεί και, ως εκ τούτου, να χτυπηθεί πριν από την εκτόξευσή του». Η κινεζική στρατηγική φαίνεται να επενδύει στην τεχνολογική υπεροχή και το στοιχείο του απροσδόκητου.

Ο πρόεδρος Τραμπ κατηγορεί τον ομόλογό του της Κίνας Σι πως «συνωμοτεί» με τους ηγέτες της Ρωσίας Πούτιν και της Βόρειας Κορέας Κιμ εναντίον των ΗΠΑ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα) τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ πως «συνωμοτεί» εναντίον των ΗΠΑ μαζί με τους ηγέτες της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, τους οποίους υποδέχθηκε στο Πεκίνο, με την ευκαιρία τεράστιας στρατιωτικής παρέλασης στην επέτειο του τέλους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Ας περάσουν ο πρόεδρος Σι και ο θαυμάσιος κινεζικός λαός μια υπέροχη μέρα εορτασμών», ευχήθηκε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

«Παρακαλώ να δώσετε τους πιο θερμούς χαιρετισμούς μου στον Βλαντίμιρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτείτε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», πρόσθεσε, σε τόνο κατά τα φαινόμενα σαρκαστικό, ο μεγιστάνας.

Από την πλευρά του το Κρεμλίνο διέψευσε σήμερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνωμοτεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν εναντίον των ΗΠΑ, εκτιμώντας ότι το σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ειρωνικό.

Την ίδια ώρα ο επικεφαλής της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας Rosatom, σε σχόλιά του που μεταδόθηκαν από τη ρωσική κρατική τηλεόραση σήμερα έπειτα από συνομιλίες που είχε στο Πεκίνο ανέφερε ότι η Ρωσία θα βοηθήσει την Κίνα να ξεπεράσει τις ΗΠΑ, οι οποίες είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πυρηνικής ενέργειας παγκοσμίως.

Φωτογραφίες: Reuters