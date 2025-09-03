Στην παρθένα αλυσίδα νησιών της επαρχίας Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία, το Shebara Resort μοιάζει να ξεπηδά από ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Με 38 βίλες πάνω στη θάλασσα και 35 παραθαλάσσιες κατοικίες, το πολυτελές συγκρότημα –σχεδιασμένο από την Killa Design και αναπτυγμένο από τη Red Sea Global– επαναπροσδιορίζει τη σχέση ανάμεσα στην αρχιτεκτονική και το φυσικό τοπίο.

Οι σφαιρικές βίλες, με τις καθρέφτινες επιφάνειές τους, αντανακλούν ουρανό και θάλασσα, εξαφανίζοντας σχεδόν τα όρια μεταξύ κτιρίου και περιβάλλοντος.

Ανάμεσα στη μηχανή και την τέχνη

Ο Καναδός designer Paolo Ferrari έδωσε ζωή στην ιδέα του «φυσικού φουτουρισμού» στα εσωτερικά: καμπύλοι τοίχοι, επίπλωση σαν γλυπτό, καθρέφτες που αιωρούνται σαν πλανήτες και λουτρά που μιμούνται τη ροή της θάλασσας.

«Κάθε λεπτομέρεια είναι διαπραγμάτευση ανάμεσα στη μηχανική και την τέχνη», τονίζει. Σήμα κατατεθέν αποτελεί το αιωρούμενο ατσάλινο μπαρ, που ανοίγει υδραυλικά αποκαλύπτοντας εσωτερικό επενδυμένο με κόκκινο δέρμα – μια ανατροπή στον κλασικό ορισμό της φιλοξενίας.

Οι παραλιακές βίλες ενισχύουν την αίσθηση ελευθερίας με απέραντες βεράντες, infinity pools και άμεση επαφή με άμμο και θάλασσα. Οι Crown και Royal Villas ξεχωρίζουν, με την τελευταία να διαθέτει κρεβάτι σκαλισμένο από ένα μόνο κομμάτι όνυχα – απόδειξη της ακραίας δεξιοτεχνίας που χαρακτηρίζει το έργο.

Πέντε εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με πέντε εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας (μεταξύ τους το μεσογειακό Ariamare του σεφ Marco Garfagnini και το γιαπωνέζικο-νικέι iki.roe), spa με θεραπείες από μαργαριτάρια, χαβιάρι και μετεωρίτες, παιδικό club, γυμναστήριο τελευταίας τεχνολογίας και χώρους για yoga και καταδύσεις.

Βιωσιμότητα

Πέρα από τον σχεδιασμό, το Shebara δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα: λειτουργεί αποκλειστικά εκτός δικτύου, με δικό του ηλιακό πάρκο, μονάδα αφαλάτωσης και σύστημα ανακύκλωσης, κερδίζοντας πιστοποίηση LEED Platinum. «Η αρχιτεκτονική δεν επιβάλλεται· αντανακλά το κοράλλι, τα μαγκρόβια, την έρημο», λέει ο Ferrari.

Προσβάσιμο από το νέο διεθνές αεροδρόμιο της Ερυθράς Θάλασσας, είτε με υδροπλάνο είτε με σύντομη θαλάσσια μεταφορά από το Turtle Bay, το Shebara Resort φιλοδοξεί να αποτελέσει νέο σημείο αναφοράς στον παγκόσμιο χάρτη του luxury travel, όπου η πολυτέλεια καθρεφτίζεται στη φύση.