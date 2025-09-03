Καθώς οι ηγέτες Ρωσίας, Κίνας και Βόρειας Κορέας περπατούσαν μαζί για να παρακολουθήσουν τη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, ένα ανοιχτό μικρόφωνο κατέγραψε μια ιδιαίτερη συνομιλία ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ για τη βιοτεχνολογία και τις δυνατότητες των μεταμοσχεύσεων οργάνων.

Η στιγμή αυτή έλαβε χώρα κατά την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ οι τρεις ηγέτες ηγούνταν μιας πολυμελούς αντιπροσωπείας ξένων αξιωματούχων στην πλατεία Τιενανμέν. Η συζήτηση, που μεταδόθηκε ζωντανά από την κρατική τηλεόραση της Κίνας (CCTV και CGTN) και αναμεταδόθηκε από διεθνή πρακτορεία, αφορούσε τις συνεχείς εξελίξεις στη βιοτεχνολογία και την προοπτική οι άνθρωποι να ζήσουν έως και 150 χρόνια.

Ο μεταφραστής του Πούτιν ανέφερε ότι η πρόοδος στις μεταμοσχεύσεις οργάνων μπορεί να φέρει ακόμη και την αθανασία, ενώ ο Σι συμφώνησε ότι ο αιώνας μας ίσως φέρει τέτοιες ριζικές αλλαγές στη διάρκεια ζωής των ανθρώπων. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθούσε τη συνομιλία με ενδιαφέρον, χωρίς να είναι σαφές αν κατανοούσε το περιεχόμενό της.

Hot-mic moment at the Beijing parade. Xi: “People rarely lived past 70 before. Now at 70 you’re still a child.” Putin: “With biotech, organs can be replaced endlessly… people could even reach immortality.” Xi: “Some predict people might live to 150 this century.” pic.twitter.com/VRj02vkFxO — Clash Report (@clashreport) September 3, 2025

Η κάλυψη της εκδήλωσης συγκέντρωσε τεράστια τηλεθέαση, με 1,9 δισεκατομμύρια προβολές διαδικτυακά και πάνω από 400 εκατομμύρια τηλεθεατές στην τηλεόραση, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της παρουσίας και των δηλώσεων των τριών ηγετών.