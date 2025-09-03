Πονοκέφαλος για τους προπονητές οι ευρωπαϊκές λίστες. Ιδιαίτερα αν οι επιλογές είναι πολλές και τα ονόματα που δηλώνονται λιγότερα. Ο Ρουί Βιτόρια κλήθηκε να πάρει μια απόφαση, η οποία σηκώνει… κουβέντα, καθώς αποφάσισε να αφήσει εκτός Europa League τον Μίλος Πάντοβιτς.

Αυτός είναι ο προπονητής, αυτός αποφασίζει, αυτός θα βιώσει στο πετσί του αυτή την επιλογή. Όμως το ρίσκο είναι μεγάλο με την περίπτωση του Σέρβου επιθετικού, καθώς… ξενέρωσε με το “καλημέρα” τον νεοαποκτηθέντα φορ, ο οποίος ασφαλώς και ήθελε να αγωνιστεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και να δείξει τις δυνατότητες του. Ο Πάντοβιτς ήρθε ορεξάτος και με τεράστια διάθεση στον Παναθηναϊκό και το χαμόγελο… χάθηκε, μετά την απόφαση Βιτόρια.

Πέρα βέβαια από τη διαχείριση του Πάντοβιτς, ο οποίος θα κληθεί να δείξει την αξία του στο ελληνικό πρωτάθλημα, το θέμα είναι και αγωνιστικό. Και αυτό γιατί ο Βιτόρια έχει στη διάθεση του μονάχα δύο επιθετικούς (Σφιντέρσκι, Ντέσερς) για τα οκτώ παιχνίδια που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Europa League.

Μια κάρτα, ένας τραυματισμός, μια ατυχία και ξαφνικά ο Πορτογάλος προπονητής μπορεί να μείνει χωρίς επιλογές στην κορυφή της επίθεσης.

Σε θεωρητικό επίπεδο, ο Ζαρουρί μπορεί να καλύψει το κενό που ίσως προκύψει, αλλά με… αλχημείες, δουλειά δεν γίνεται. Λογικότερο θα ήταν να μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Μαροκινός, ο οποίος ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί και… ψάχνεται, παρά ο Πάντοβιτς. Άλλωστε ο Σέρβος έχει παίξει τα μισά παιχνίδια στην καριέρα του ως αριστερό εξτρέμ, γνωρίζει καλά τη συγκεκριμένη θέση, ενώ μπορεί να δώσει λύσεις και δεξιά και πίσω από τον επιθετικό.

Kαι ρεαλιστικά αν κοιτάξουμε την κατάσταση, προτεραιότητα έπρεπε να έχει η μεταγραφή και όχι ο δανεικός.

Είπαμε, ο Βιτόρια έχει το μαχαίρι και το καρπούζι, αυτός ζύγισε τα δεδομένα και πήρες τις αποφάσεις, ωστόσο το ευρωπαϊκό ρόστερ του Παναθηναϊκού έχει μια μικρή ανισορροπία.