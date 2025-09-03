Το 80 – 90% όλων των ανθρώπων εμφανίζουν ακμή κάποια στιγμή στη ζωή τους, είτε στην εφηβεία, είτε αργότερα ως ενήλικες. Από μαύρα στίγματα και μικρά ενοχλητικά σπυράκια, στο πρόσωπο, το λαιμό και την πλάτη, μέχρι γενικευμένες φλεγμονές από βαριά κυστική ακμή που αφήνουν μόνιμες ουλές.

Οι υπάρχουσες θεραπείες , ειδικές λοσιόν και κρέμες αλλά και σκευάσματα, έχουν συχνά παροδικά αποτελέσματα. Όταν διακοπεί η θεραπεία, η ακμή μπορεί να επανέλθει.

Η ανακοίνωση μεγάλης φαρμακευτικής εταιρίας, πως έχει στο ώριμο στάδιο κλινικών δοκιμών ένα εμβόλιο για την οριστική θεραπεία της ακμής σκόρπισε τον ενθουσιασμό, δημιούργησες και απορίες.

Το νέο εμβόλιο είναι της γνωστής μας πια επιστημονικής τεχνολογίας MRNA.

Το εμβόλιο θα μπορούσε να προσφέρει μακροχρόνια ανακούφιση σύμφωνα με τη μεγάλη φαρμακοβιομηχανία. Η ακμή εμφανίζεται όταν οι πόροι στο πρόσωπο φράζουν από το σμήγμα και εκεί αναπτύσσονται βακτήρια που προκαλούν τα κόκκινα ή λευκά με πύον σπυράκια και μαύρα στίγματα.

Υπερέκκριση σμήγματος προκαλείται στην εφηβεία, την εγκυμοσύνη και σε κάποιες ιατρικές καταστάσεις.

Δεκάδες εκατομμύρια αγόρια και κορίτσια έχουν δοκιμάσει κάθε είδους διατροφική συμβουλή και γιατροσόφια, στην καλύτερη περίπτωση της γιαγιάς, στην χειρότερη των social media, έχουν καταφύγει σε δερματολόγους και έχουν υποβληθεί σε θεραπείες με αντιβιοτικά και παράγωγα της βιταμίνης Α, τα ρετινοειδή, χωρίς μόνιμα αποτελέσματα.

Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ημερομηνία για την κυκλοφορία του εμβολίου. Αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων των κλινικών δοκιμών και η έγκριση από τους διεθνείς οργανισμούς φαρμάκων.