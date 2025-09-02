Η κληρονομική διαμάχη στην οικογένεια του παγκόσμιου κινηματογραφικού σταρ Αλέν Ντελόν αναζωπυρώνεται, λίγους μήνες μετά τον θάνατό του τον Αύγουστο του 2024. Ο μικρότερος γιος του ηθοποιού, Αλέν-Φαμπιέν Ντελόν, κατέθεσε επίσημη προσφυγή στα γαλλικά αστικά δικαστήρια, ζητώντας την ακύρωση της διαθήκης του πατέρα του, η οποία ευνοεί σημαντικά την αδελφή του, Ανούσκα Ντελόν. Η πρώτη δίκη έχει οριστεί να διεξαχθεί στις 9 Μαρτίου 2026 στο Παρίσι, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας φάσης στον «οικογενειακό εμφύλιο» που είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν τον θάνατο του σπουδαίου ηθοποιού.

Ο Αλέν-Φαμπιέν, που σήμερα είναι 31 ετών, αμφισβητεί τη νομιμότητα της τελευταίας διαθήκης, η οποία συντάχθηκε τον Νοέμβριο του 2022 και τροποποιούσε μια παλαιότερη διαθήκη του 2015. Η νέα διαθήκη είχε αναθέσει στην 34χρονη σήμερα Ανούσκα την αποκλειστική κληρονομία των συγγενικών δικαιωμάτων και τον πλήρη έλεγχο της εικόνας και των έργων του πατέρα τους, καθώς και της εταιρείας που κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα του Αλέν Ντελόν. Τον Φεβρουάριο του 2023, μάλιστα, ο ηθοποιός φέρεται να είχε δωρίσει στην Ανούσκα το 51% των μετοχών της εταιρείας αυτής.

Το αίτημα ακύρωσης βασίζεται στην εκτίμηση ότι ο Αλέν Ντελόν, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2019, δεν διέθετε πλέον την απαραίτητη διανοητική ικανότητα για να λάβει έγκυρες νομικά αποφάσεις. Επιπλέον, ο ηθοποιός είχε τεθεί σε αναγκαστική κηδεμονία από τον Ιανουάριο του 2024, οκτώ μήνες πριν τον θάνατό του, γεγονός που προσθέτει βάρος στις αμφιβολίες γύρω από την εγκυρότητα των επίμαχων πράξεων.

Ο Αλέν-Φαμπιέν στρέφεται επίσης εναντίον του αδελφού τους, Άντονι, και των τριών εκτελεστών της διαθήκης, ζητώντας την ακύρωση τόσο της διαθήκης όσο και της δωρεάς που έγινε το 2023. Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι της Ανούσκα και του Άντονι δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής τις εξελίξεις.

Ο Κριστόφ Αγιελά ένας από τους εκτελεστές της διαθήκης, εξέφρασε την επιθυμία να ξεκινήσει μια διαδικασία μεσολάβησης, προκειμένου να επιλυθούν οι διαφορές και να μπει τέλος στη διαμάχη που ταλαιπωρεί την οικογένεια και τη μνήμη του μεγάλου σταρ.

Τέλος η υπόθεση αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κοινού και των μέσων ενημέρωσης, καθώς εκτυλίσσεται πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας και φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις οικογενειακές εντάσεις που σημάδεψαν τα τελευταία χρόνια της ζωής του Αλέν Ντελόν.